Şebeke dönüşümüyle emisyon yoğunluğunu yüzde 33,9 düşürdü: OEDAŞ'ın 2025 bilançosu

OEDAŞ 2025 performansını açıkladı:

Elektrik dağıtım sektöründe bağımsız sürdürülebilirlik raporu yayımlayan ilk şirket olan Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), GRI Standartları doğrultusunda hazırladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta hizmet veren şirket, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı 49 bin kilometrekarelik alandaki faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını raporda topladı.

yatırımlar ve dijitalleşme:

OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz yatırımların enerji dönüşümünü desteklemeye yönelik olduğunu vurguladı. Şirket, 2025 yılında şebeke modernizasyonu, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında 5,2 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Ar-Ge ve dijitalleşme alanında yürütülen 23 proje için ise 109 milyon TL tutarında harcama yapıldı.

Yapay zekâ yönetimi alanında uluslararası bir adım atılarak ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası alındı. OEDAŞ, yapay zekâ uygulamalarını güven, etik, veri güvenliği ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönettiğini belgeliyor. Ayrıca şirket, CDP İklim Değişikliği Programı’nda B derecesini korurken, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’nde A- seviyesine ulaştı.

emisyon performansı ve hedefler:

Rapor, emisyonlarda kapsamlı düşüşler olduğunu ortaya koydu. OEDAŞ bir önceki yıla kıyasla Kapsam 1 emisyonlarını %64,2, Kapsam 2 emisyonlarını %30,4 ve Kapsam 3 emisyonlarını %18 azalttı. Emisyon yoğunluğu ise %33,9 düşüşle 0,0224 tCOe/MWh seviyesine geriledi. Bu sonucu şebeke modernizasyonu, enerji verimliliği yatırımları ile SCADA ve OSOS uygulamalarına bağlayan şirket, operasyonel verimlilikle saha mesafelerini de azalttı; SCADA sayesinde araçla kat edilen mesafe yaklaşık 46 bin kilometre azaldı.

OEDAŞ, raporda 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde (Kapsam 1, 2 ve 3) net sıfıra ulaşma hedefini tekrarladı ve şebekenin iklim direncini artırmaya yönelik veri ile yapay zekâ destekli yönetim kapasitesini geliştirme taahhüdünde bulundu.

çalışan güvenliği ve müşteri odaklılık:

Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımının merkezine çalışan güvenliğini koydu ve 2025 yılında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerine toplam 40 bin saatin üzerinde süre ayırdı. Risk değerlendirmeleri, saha denetimleri ve ramak kala bildirimleriyle önleyici güvenlik uygulamaları güçlendirildi; yükleniciler dâhil tüm operasyonlarda güvenli çalışma standartlarının yerleşmesi hedeflendi.

Müşteri iletişim ve dijital kanalların geliştirilmesiyle OEDAŞ’ın memnuniyet oranı %96,11 seviyesine ulaştı. Dijitalleşmenin etkisiyle çağrı merkezine gelen çağrı sayısı bir önceki yıla göre %5 azaldı, tüketici deneyiminde dijital kanalların etkin kullanımı öne çıktı.

Rapor, OEDAŞ’ın hem yatırım hacmi hem de operasyonel uygulamalarla enerji dönüşümünü sahada somutlaştırma çabasını ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerlemesini ayrıntılı verilerle ortaya koyuyor.

ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE BAĞIMSIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYIMLAYAN İLK ŞİRKET OLAN OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (OEDAŞ), GRI STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLADIĞI 2025 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNU KAMUOYUYLA PAYLAŞTI. BUNA GÖRE ŞİRKET 2025 YILINDA 5,2 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİRKEN EMİSYON YOĞUNLUĞUNU DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 33,9 AZALTTI.