Şebeke Manisa'da çökertildi: nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla derinleştirildi. Başlangıç, yatırım amacıyla hesaplara para gönderdiğini belirten bir vatandaşın şikayeti üzerine yapıldı; bu başvuru dosyayı harekete geçirdi.

Soruşturmanın başlangıcı ve tespitler:

Soruşturma kapsamında, şikayetçi olduğu belirtilen kişinin şüpheli hesaplara gönderdiği tutarın 2 milyon 701 bin TL olduğu kaydedildi. Polis incelemelerinde ise şüpheli şahıslar ve paravan şirket hesaplarında toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında işlem hacmi tespit edildi.

İncelemeler, şebekenin elde ettiği haksız kazançları fiziki altın ve döviz alımları ile değerlendirdiğini, banka şubeleri üzerinden yoğun nakit çekimler gerçekleştirdiğini gösterdi. Ayrıca örgüt üyelerinin, aradaki hesaplar üzerinden çok sayıda transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve bu yönüyle kara para aklama faaliyeti yürüttükleri belirlendi.

Emniyet ekipleri, olaya bağlantılı toplam 27 şüpheliyi tespit etti; bu isimlerden 5'inin daha önce farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu kayıtlara geçti.

Operasyon süreci ve adli işlemler:

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon, 22 Eylül tarihinde eş zamanlı olarak 12 ilde gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra, 25 Eylül'de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri belirtildi. Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli serbest bırakılırken, Soma Sulh Ceza Hakimliğinin kararına göre 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Hâlen firari durumda bulunan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü şekilde sürdüğü ve soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, operasyonun finansal izlerin takip edilmesi, dijital delillerin çözülmesi ve paravan şirket ağlarının çökertilmesine odaklandığını vurguladı; soruşturmanın yeni gelişmeler ışığında genişleyebileceği kaydedildi.

MANİSA'DA YATIRIM YAPMAK İSTERKEN ŞÜPHELİ HESAPLARA 2 MİLYON 701 BİN TL GÖNDERDİĞİNİ BELİRTEN BİR KİŞİNİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE BAŞLATILAN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASINDA, ŞÜPHELİ VE PARAVAN ŞİRKET HESAPLARINDA 102 MİLYON 895 BİN 702 TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ. SORUŞTURMA KAPSAMINDA 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.