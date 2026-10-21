Şebekenin gözü: Turkcell 5G sinyallerinden insan yoğunluğunu yüzde 90 doğrulukla tespit etti

Turkcell 6G vizyonu için ISAC yetkinliğini sahada doğruladı

Turkcell, 6G çağında öne çıkması beklenen Entegre Algılama ve İletişim (ISAC) yeteneğini İstanbul Fuar Merkezi ve Turkcell Küçükyalı Plaza sahalarında gerçekleştirdiği saha testleriyle doğruladı. Tiami Networks'ün PolyEdge çözümü kullanılarak yürütülen çalışmalar, mevcut 5G sinyallerinin yalnızca veri taşımakla kalmayıp çevresel algılama için de kullanılabileceğini gösterdi.

Testin sahadaki uygulaması:

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk fazda Turkcell'in bu yıl hayata geçirdiği ve şebekeden izole çalışan MPN (Mobile Private Network) özel şebeke kullanıldı. Bu ortamda 5G sinyallerindeki değişimler yapay zekâ ile analiz edilerek farklı yoğunluk seviyelerindeki insan sayısı yüzde 90 doğruluk oranıyla tahmin edildi. Ayrıca ortamdaki bir kişinin konumu 3 metre hassasiyetle belirlenebildi.

Çalışmada Tiami Networks'ün PolyEdge çözümü kullanıldı; ISAC yaklaşımı, haberleşme için kullanılan sinyallerdeki değişimleri değerlendirerek insan hareketi, yoğunluk ve konum bilgisi üretiyor. Böylece kameraya dayalı izleme altyapısına ihtiyaç duymadan kalabalık yönetimi, iç mekân konum belirleme ve tesis güvenliği gibi uygulama senaryoları mümkün hale geliyor. Görüntü kaydı gerektirmemesi, mahremiyet açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Gerçek operasyon koşullarında güvenlik senaryoları:

İkinci faz testleri Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirildi. Bu aşamada bina girişindeki insan yoğunluğu 5G sinyallerinden çıkarılan verilerle ölçüldü ve sistem, insan hareketi algılandığında alarm üretebilen güvenlik senaryosunu başarıyla çalıştırdı. Böylece teknoloji, yalnızca kontrollü laboratuvar koşullarında değil gerçek operasyon ortamlarında da etkinliğini gösterdi.

Çalışma kapsamında, Türkiye'de ticari 5G altyapısının kullandığı C-bant üzerinde ISAC uygulamaları test edilerek endüstriyel ve son kullanıcı odaklı algılama çözümlerinin bu bantta da uygulanabileceği öngörüsü desteklendi. Deney, 5G'den elde edilen sinyallerle "insan ve yoğunluk tespiti" ile "insan-kaynaklı ihlal tespiti / tesis-hane güvenliği" senaryolarının sahada çalıştırılabildiğini ortaya koydu.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) IMT-2030 çerçevesinde tanımladığı ISAC yetkinliği, 6G yol haritasında çevresini algılayabilen akıllı şebekelerin önemini vurguluyor; bu yetkinliğin akıllı şehirlerden otonom sistemlere, güvenlik ve afet yönetiminden endüstriyel uygulamalara kadar geniş kullanım alanları bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Şebekeler artık yalnızca iletişim kurmayacak, çevresini de algılayacak" ifadelerini kullanarak, 5G altyapısından elde edilen sinyallerin yapay zekâyla analiz edilmesiyle insan yoğunluğunun yüksek doğrulukla tahmin edilebildiğini ve bina giriş-çıkışlarının gerçek zamanlı tespitinin sahada gösterildiğini belirtti. Güngör, görüntü kaydı gerektirmeyen yaklaşımın mahremiyet açısından da potansiyel taşıdığını vurguladı.

Tiami Networks Kurucusu ve CEO'su Amitav Mukherjee ise Turkcell ile yürütülen çalışmaların mevcut hücresel altyapının gelişmiş algılama yeteneklerini nasıl destekleyebileceğini gösterdiğini ve Turkcell'in 6GEN.LAB ekibiyle birlikte pratik ISAC uygulamalarını araştırmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

Turkcell, mevcut 5G altyapısı üzerinde yürüttüğü Ar-Ge ve saha çalışmalarıyla 6G ile yaygınlaşması beklenen yeni şebeke yetkinliklerini bugünden geliştirip gerçek kullanım senaryolarında test etmeye devam ediyor.

TURKCELL 6G'NİN "ALGILAYAN ŞEBEKE" YETKİNLİĞİNİ SAHADA TEST ETTİ