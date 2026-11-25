Seben'in yamaçlarına meyve ve çam ağırlıklı 20 bin 24 fidan dikilecek

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Susuz Köyü Çatak Mahallesinde erozyonla mücadele amacıyla yürütülen arazi ıslah çalışmalarında önemli bir safhaya gelindi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dik ve eğimli arazilerde toprak kaybını önlemek için yapılan kafes tel çit terasların yapımını tamamladı.

terasın yapımı ve denetimler:

Yapılan terasların arazi standartlarına uygunluğu, ölçüm ve teknik kontrollerle değerlendirildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Yüksel Özcan ile Seben Orman İşletme Müdürü Semih Can ve teknik ekip bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, kış şartlarının ağırlaşmaması için fidan dikim çalışmalarının bir an önce başlatılması talimatı verildi.

Dikim planı ve hedefler:

Bolu Orman Fidanlığında yetiştirilen 20 bin 24 fidan teraslanan yamaçlara dikilecek. Ağaçlandırma planında tür dağılımı şu şekilde: 11 bin karaçam, 2 bin 300 ahlat, 2 bin Türk fındığı, bin 424 alıç, bin 400 kuşburnu, bin badem, 800 yabani kiraz ve 100 ceviz fidanı.

Projenin öncelikli hedefi erozyon riskini azaltmak ve toprağın korunmasını sağlamak. Ayrıca meyveli ağaç ve çalı türlerinin kullanımıyla bölgedeki bitki örtüsünün güçlendirilmesi ve yaban hayatı için besin kaynaklarının artırılması amaçlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Seben ilçesindeki erozyon riski taşıyan alanlardan biri daha yeşil dokuya kavuşturulmuş olacak.

BOLU’NUN SEBEN İLÇESİNDE EROZYON RİSKİNİ AZALTMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ARAZİ ISLAH ÇALIŞMALARINDA KAFES TEL ÇİT TERASLARIN YAPIMI TAMAMLANDI. BÖLGEDE 20 BİN 24 FİDANIN TOPRAKLA BULUŞTURULMASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLATILDI.