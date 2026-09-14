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Sebzeciler mevkiinde çarpışma: otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin-Erzurum kara yolunun 54. kilometresindeki Sebzeciler mevkiinde kamyon ile otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü Hasan Serdar Alyüz hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sebzeciler mevkiinde çarpışma: otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Sebzeciler mevkiinde kamyon ve otomobil çarpıştı

Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.30 sıralarında yolun 54'üncü kilometresindeki Sebzeciler mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Yusufeli yönünden Artvin istikametine seyreden Rahmi T. (54) idaresindeki 53 AY 150 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Serdar Alyüz (39) yönetimindeki 34 BKN 606 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay sonrası işlemler ve soruşturma:

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden Hasan Serdar Alyüzün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

Yerel kaynaklar, Alyüz'ün Yusufeli kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir tünel inşaatı şirketinde müdür olarak görev yaptığını bildirdi. Yetkililer kaza nedenini belirlemek için görgü tanıkları ve araçların teknik durumunu değerlendiriyor.

ARTVİN-ERZURUM KARA YOLUNDA OTOMOBİL İLE KAMYONUN KARŞILIKLI ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ARTVİN-ERZURUM KARA YOLUNDA OTOMOBİL İLE KAMYONUN KARŞILIKLI ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, BİR TÜNEL İNŞAATI ŞİRKETİNİN MÜDÜRÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN HASAN SERDAR ALYÜZ (39) HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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