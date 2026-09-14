Seçer: plastik atölyelerinin taşınması halk sağlığı açısından önceliğimiz

Meclis toplantısında öncelik sağlık ve kent düzeni

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda birimlerden gelen 70, komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Seçer, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

eğitim destekleri ve sosyal projeler:

Seçer, belediyenin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına değindi. Dezavantajlı mahallelerde bulunan 141 okulda okuyan 17 bin öğrenci için çanta ve kırtasiye setlerinin dağıtımının başladığını belirtti. 2021 yılından bu yana süren "İlk Çantam" projesi kapsamında bugüne dek 110 bin çanta ve kırtasiye seti öğrencilere ulaştırıldı. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimdeki bu destekleri kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Ayrıca Ahilik Haftası vesilesiyle esnaf ve sanatkârların haftasını kutlayan Seçer, Ahilik kültürünü emek, dürüstlük, dayanışma ve paylaşma üzerine kurulu olarak tanımladı.

ulaşım, hareketlilik ve pazar yeri düzenlemeleri:

Seçer, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftasına vatandaşları katılmaya davet etti ve hareketliliğin güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı: “Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanmaya davet ediyorum.”

Toplu taşıma seferlerinde kış tarifesine geçildiğini açıklayan Seçer, vatandaşların sefer saatlerini TEKSİN mobil uygulaması ve belediyenin ulaşım internet sitesinden takip edebileceklerini bildirdi.

Mut Sebze ve Meyve Halinin modernizasyonuna ilişkin taleplere de yanıt veren Seçer, Mut ve Anamur’daki hal projeleri için teknik incelemelerin yapıldığını söyledi. Mevcut yapıda problemli bölümlerin yıkılarak yeni dükkanlar ve düzenlemeler yapılacağını; halin giriş, kantar ve sosyal tesislerinin yenileneceğini kaydetti. Özellikle yoğun hasat dönemlerinde Mut Halinde tartım saatlerinin artırılacağı belirtildi.

kent içi düzenlemeler, imar ve kurumsal iş birliği:

İlçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinen Seçer, kent sorunlarının çözümünde kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak görev alanları dışında kalan konularda da kentin yararına olacak şekilde destek verildiğini ifade etti ve Mersin’in güvenlik ile toplumsal sorunlarla anılmasının kent açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi: “Mersin’de her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız ve dikkatli konuşmamız gerekiyor. Toplumsal sorunlar, siyasal meseleler ve diğer konularda dengeyi sağlamak zorundayız. Mersin’in kriminal meselelerle anılması hiçbirimizin hoşuna gitmiyor.”

Seçer, sanayi ve benzeri işletmelerin kent merkezinden belirli alanlara taşınması amacıyla imar çalışmalarının önünü açtıklarını; Akdeniz bölgesinde yaklaşık 3 bin 500 hektarlık bir alanın imara açıldığını belirterek, hurdacılar, oto tamircileri ve metal işleyen işletmelerin belirli bölgelerde kümelenmesinin kent ve çevre sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

plastik atölyeleri ve halk sağlığı:

Toplantıda gündeme gelen plastik işletme atölyelerinin halk sağlığını tehdit ettiği yönündeki uyarılar üzerine Seçer, bu tür işletmelerin kaldırılması konusunda ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İşletmelerin imar mevzuatına aykırılıklarının bulunduğuna dikkat çeken Seçer, bundan sonraki süreçte kurumların görevlerini kararlı şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Seçer’in ifadeleri arasında öne çıkan cümle şu oldu: “Halk sağlığı bizim için her şeyden önemli.”

Seçer, sorunun yıllardır ötelenmemesi gerektiğini belirterek, plastik atölyeleri gibi çevre ve sağlık riski taşıyan faaliyetlerin kent merkezinden uygun sanayi ve çalışma alanlarına taşınmasının hem yaşam kalitesi hem de çevre sağlığı açısından öncelikli olduğunu kaydetti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 2026 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.