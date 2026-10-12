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Seçim günü belli oldu: Mersin büyükşehir meclisi 13 ekim'de başkan vekilini seçecek

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, tutuklu başkan Vahap Seçer'e ilişkin gündemi değerlendirip hizmetlerin sürdüğünü vurguladı; başkan vekili seçimi 13 ekim'de yapılacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Elif Demir

Seçim günü belli oldu: Mersin büyükşehir meclisi 13 ekim'de başkan vekilini seçecek

Meclis toplantısının gündemi ve yürütülen hizmetler:

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı ekim ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Meclis 2. Başkan Vekili Hasan Özalp Önal yönetiminde yapıldı. Toplantıda birimlerden gelen 3 madde ile gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 5 madde ele alındı.

Toplantıda, tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanlarına ilişkin adli süreçler de tartışılırken, belediye yönetimi hizmetlerin aksamadan yürütüldüğünü kaydetti. Önal, belediye birimlerinin çalışmaya devam ettiğini ve kentte sunulan kamu hizmetlerinin sürdürüldüğünü vurguladı.

Önal’ın değerlendirmesi: yerinde hizmet, ayrım yok:

Hasan Özalp Önal, 2019'dan bu yana Mersin'de hakim olan belediyecilik anlayışını sosyal adalet, eşitlik, katılımcılık ve kamu yararı ekseninde özetleyerek, kentin her noktasına hizmet götürme ilkesinin sürdüğünü belirtti. Önal, belediyeciliğin projelerden ibaret olmadığını, hizmetin tarlada, köyde, yolda, sokakta, okulda ve sanayide erişilebilir kılınmasının esas olduğunu ifade etti.

Önal, ayrım gözetilmeksizin hizmet anlayışını şu sözlerle aktardı: Mersin’de belediyecilik din, dil, ırk, mezhep, meşrep, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan kaynakların adil dağıtımını esas alır. Bu yaklaşımın kent yararını gözeten kararlar alınmasını sağladığını söyledi.

Başkan vekili seçimi duyurusu ve meclisin sorumluluğu:

Meclis 2. Başkan Vekili ayrıca meclisin sorumluluğuna dikkat çekerek, siyasi görüş farklılıklarının vatandaşlara karşı ortak sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirtti. Önal, hukuka ve adalete güveni vurgulayarak halkın güvenine sahip olanlara adil bir yargılama dilendiğini kaydetti.

Toplantıda yapılan duyuruya göre, belediye başkan vekili seçimi 13 ekim salı günü saat 14.00'te Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Meclis, gündemdeki tüm maddeleri görüşüp oyladıktan sonra toplantıyı sonlandırdı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 2026 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ, MECLİS...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 2026 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ, MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ HASAN ÖZALP ÖNAL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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