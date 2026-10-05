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Seçim günü Denizli Ticaret Odası'nda yüksek katılım ve proje vurgusu

DTO 2026 seçimlerinde büyük katılım görüldü; Uğur Erdoğan 4. Meslek Komitesi için oy kullandı ve sandıklar akşama kadar açık kalacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Seçim günü Denizli Ticaret Odası'nda yüksek katılım ve proje vurgusu

Sandık başında yoğun katılım:

Denizli Ticaret Odası'nda 2026 yılı seçimleri sabah saatlerinde başladı. Tesis çevresi ve oy verme alanlarında sabahın ilk saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu ve binlerce üye sandık başına gitti.

Mevcut DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bağlı bulunduğu 4. Meslek Komitesi için oyunu kullanmak üzere seçim alanına geldi. Erdoğan, salon girişinde üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı, oy verme kabinine geçerek tercihini sandığa attı.

Başkan Erdoğan'ın değerlendirmesi:

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına konuşan Erdoğan, seçimin Denizli iş dünyası ve kent için hayırlı olmasını dileyerek katılıma teşekkür etti. Erdoğan'ın sözleri şöyle: 'Bugün sanayicimiz, esnafımız, tüccarımız, Ticaret Odamızın birçok üyesi alanda. Bu anlamda Denizli Ticaret Odasına gönül veren dostlarımıza ve katılan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu seçim bundan sonraki süreçte ortaya koymuş olduğumuz güçlü projelerimizi hayata geçirme noktasında son derece önemlidir. Denizli Ticaret Odası icraat yapan bir kurum. Yapmış olduğumuz proje ve yatırımlarla Denizli’ye ve sektörlere katkı sağlayacağına da inancımız tamdır'

Meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işleminin akşama kadar devam edeceği bildirildi.

DENİZLİ TİCARET ODASI’NDA (DTO) MERAKLA BEKLENEN 2026 YILI SEÇİMLERİ YOĞUN BİR KATILIMLA BAŞLADI....

DENİZLİ TİCARET ODASI’NDA (DTO) MERAKLA BEKLENEN 2026 YILI SEÇİMLERİ YOĞUN BİR KATILIMLA BAŞLADI. MEVCUT DTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, BAĞLI BULUNDUĞU 4. MESLEK KOMİTESİ’NDE OYUNU KULLANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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