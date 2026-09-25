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Seçimler sonrası müzakere planımız vardı, saldırı her şeyi değiştirdi

Putin, Ukrayna'nın 19-20 Eylül'deki İHA saldırısı olmasaydı Devlet Duması seçimlerinin ardından müzakerelere başlayacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Seçimler sonrası müzakere planımız vardı, saldırı her şeyi değiştirdi

Putin'in forum açıklamaları:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda yaptığı konuşmada kültürler arası diyaloğun önemine vurgu yaptı ve Rusya'nın tüm kültürlerle iş birliğine açık olduğunu belirtti. Forumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını ancak sürecin baltalandığını iddia etti.

Seçim gününe yönelik İHA saldırısı:

Putin, Ukrayna tarafının seçimlerden birkaç hafta önce müzakere isteğini açıkladığını, kendilerinin ise Devlet Duması seçimleri öncesinde bunun mümkün olmadığını, seçimlerin ardından hazır olacaklarını söylediklerini aktardı. Ancak, seçim gecesi olarak gösterdiği 19-20 Eylül tarihlerinde Moskova'ya yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini savundu.

Putin'in ifadesine göre, saldırıda bin 600’den fazla insansız hava aracı (İHA) neredeyse Moskova'nın içine kadar girdi ve seçim merkezlerine saldırılar düzenlendi. Putin, bu nedenle "Eğer Ukrayna, Rusya seçimlerine saldırmasaydı seçimlerin ardından müzakerelere başlamayı planlıyorduk" diye konuştu.

Rusya'nın misillemeleri ve müzakere koşulları:

Rus lider, Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdüğü İHA saldırılarına karşılık verdiklerini ve misillemelerin "o kadar güçlü ve yıkıcı" olduğunu savundu: "Onlara her noktada karşılık verdik. Rus ordusunun misillemeleri o kadar güçlü ve yıkıcı oldu ki şu an ateşkes konusunu gündeme getiriyorlar, petrol ve enerji tesislerini hedef almayacaklarını ve karşılıklı olarak saldırıları durdurabileceklerini söylüyorlar."

Putin ayrıca Ukrayna’nın kullandığı araçlara ilişkin olarak, "Onların 'Geran' insansız hava araçlarına karşı koyacak güçleri yok" ifadesini kullandı ve Ukrayna'nın büyük Rus alışveriş platformları depolarına yönelik saldırılarını "amaçsız" olarak nitelendirdi. Putin, ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz'de yabancı bayraklı 100'den fazla gemiye saldırdığını hatırlattı.

Müzakereler hâlâ masada:

Putin, tüm bu yaşananlara rağmen müzakere teklifinin "elbet masada" olduğunu söyledi, ancak geçmişte yapılanlara göre atılacak adımların dikkatlice hesaplanması gerektiğini vurguladı: "Her halükarda müzakerelerin tekrar başlaması da dahil tüm seçenekler Rusya'nın çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir."

Avrupa ile gerilim iddiaları:

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'yı kendi çıkarları için kullandığını ileri süren Putin, Avrupa'ya yönelik provokatif söylemler olduğuna dikkat çekti ve net bir dille, "Birkez daha altını çizmek istiyorum. Avrupa'ya karşı herhangi bir askeri harekata başlamıyoruz. Kim ne söylerse söylesin, Avrupa ile gerilimi tırmandırma niyetimiz yok" dedi.

Putin'in açıklamaları, forum ortamındaki kültürel mesajların ardından gelen bir siyasal değerlendirme olarak kayda geçti; lider, müzakere ihtimalini açık tutarken mevcut koşulların değişmesi halinde atılacak adımları Rusya'nın çıkarlarına göre belirleyeceklerini yineledi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, 12. ST. PETERSBURG ULUSLARARASI BİRLEŞİK KÜLTÜRLER FORUMU’NDA...

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, 12. ST. PETERSBURG ULUSLARARASI BİRLEŞİK KÜLTÜRLER FORUMU’NDA KONUŞTU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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