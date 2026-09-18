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Seçimleri hep kaybeden adayın vedası

Afyonkarahisar'da 39 yılda 19 kez aday olup hiçbir seçim kazanamayan Menderes Koçak, 64 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Seçimleri hep kaybeden adayın vedası

Menderes Koçak'ın adaylık serüveni:

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kızılca köyünde yaşayan çiftçi Menderes Koçak, siyasete 1994'te köyünden muhtar adayı olarak başladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Koçak, 39 yıllık sürede yerel ve ulusal platformlarda defalarca yarıştı.

Bugüne kadar girdiği yarışlarda sonuç değişmedi; Koçak, 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adayı ve ilçenin değişik mahalle ve köylerinden 11 kez muhtar adayı oldu. Toplamda 19 kez sandığa gidip her seferinde kaybetti.

Son dönem, tedavi ve veda:

Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Koçak, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Seçim kampanyalarını genellikle elektrikli bisikletle yürüten Koçak için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı ve şehir mezarlığına defnedildi.

İz bırakan ısrar ve yerel siyasete bakış:

Koçak'ın uzun yıllara yayılan adaylık serüveni, kazanmaya odaklı olmayan ama ısrarla katılımı sürdüren bir siyaset anlayışını gösteriyor. Köyüne ve ilçesine bağlılığını her seçimde ortaya koyan adayın elektrikli bisikletle yaptığı çalışmalar, sınırlı imkânlarla yürütülen yerel siyasi çabanın sembollerinden biri olarak hatırlanacak.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA 39 YIL İÇERİSİNDE GİRDİĞİ BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MİLLETVEKİLLİĞİ VE...

AFYONKARAHİSAR'DA 39 YIL İÇERİSİNDE GİRDİĞİ BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MİLLETVEKİLLİĞİ VE MUHTARLIK OLMAK ÜZERE 19 SEÇİMİ KAYBEDEN MENDERES KOÇAK, 64 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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