Seçimlerin ardından ABD belirsizliği azalınca altın yükselişe geçti

Piyasalarda gevşeme talebi artırdı:

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, ABD seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda oluşan rahatlamanın altına yönelik talebi hızlandırdığını belirtti. Özman, enerji hatlarındaki risklerin düşmesi ve FED üzerinde oluşan faiz artışı baskısının hafiflemesinin, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden altına çevirdiğini ifade etti.

Uluslararası piyasalarda ons altına yönelen talebin görünür biçimde arttığını vurgulayan Özman, düne kadar 4.000 doların altında seyreden ons altının, hızlı bir toparlanma ile 4.100 dolar sınırını geçtiğini ve 4.200 dolar seviyelerine doğru hareket ettiğini söyledi. Bu hareketin arkasında, ABD tahvillerinin cazibesindeki gerileme ve alternatif yüksek gelir beklentilerinin etkili olduğu belirtildi.

İç piyasaya yansımalar:

Ons altındaki yukarı yönlü ivmenin iç piyasaya doğrudan yansıdığını aktaran Özman, gram altında önceki gerilemenin yerini hızlı bir yükselişe bıraktığını söyledi. İç piyasada daha önce 6.000 lira seviyelerine çekilen gram altının, global dalga ve artan talep ile birlikte 6.700 lira seviyelerini test ettiğini, şu an ise 6.660 lira bandında dengelenmeye çalıştığını belirtti.

Özman, ons altındaki yukarı yönlü hareket korunabildiği sürece yurt içindeki altın fiyatlarındaki hareketliliğin de süreceğini öngördü ve yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ekledi. Altın piyasasındaki bu canlılığın, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmaya neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Genel değerlendirmede, seçim sonrası oluşan siyasi belirsizliklerin azalmasının, küresel risk algısını düşürdüğü; buna karşılık faiz beklentilerindeki değişimin yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yönelttiği vurgulandı. Özman'ın aktardığı veriler ışığında, hem ons hem de gram altında yukarı yönlü risklerin sürdüğü ifade edildi.

SAMSUN KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI SALİH ÖZMAN, ABD'DEKİ SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN FAİZ BASKISI VE KÜRESEL RİSKLERİN AZALMASIYLA ALTININ YENİDEN ŞAHLANDIĞINI BELİRTEREK, GRAM ALTININ İÇ PİYASADA 6 BİN 700 LİRA SEVİYELERİNE KADAR TIRMANDIĞINI SÖYLEDİ.