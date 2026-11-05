Dolar 50,1524 +0,06%
Euro 56,1239 -0,09%
Bist 11.250,05 -0,73%
Altın Gram 6.556,65 -1,15%
EUR/USD 1,1187 -0,28%
Brent Petrol 98,24 -0,05%
--°

Seçimlerin ardından ABD belirsizliği azalınca altın yükselişe geçti

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, ABD seçimlerinin yarattığı rahatlamayla ons altının 4.200 dolara, gramın 6.700 liraya yaklaştığını söyledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Seçimlerin ardından ABD belirsizliği azalınca altın yükselişe geçti

Piyasalarda gevşeme talebi artırdı:

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, ABD seçim sonuçlarının ardından küresel piyasalarda oluşan rahatlamanın altına yönelik talebi hızlandırdığını belirtti. Özman, enerji hatlarındaki risklerin düşmesi ve FED üzerinde oluşan faiz artışı baskısının hafiflemesinin, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden altına çevirdiğini ifade etti.

Uluslararası piyasalarda ons altına yönelen talebin görünür biçimde arttığını vurgulayan Özman, düne kadar 4.000 doların altında seyreden ons altının, hızlı bir toparlanma ile 4.100 dolar sınırını geçtiğini ve 4.200 dolar seviyelerine doğru hareket ettiğini söyledi. Bu hareketin arkasında, ABD tahvillerinin cazibesindeki gerileme ve alternatif yüksek gelir beklentilerinin etkili olduğu belirtildi.

İç piyasaya yansımalar:

Ons altındaki yukarı yönlü ivmenin iç piyasaya doğrudan yansıdığını aktaran Özman, gram altında önceki gerilemenin yerini hızlı bir yükselişe bıraktığını söyledi. İç piyasada daha önce 6.000 lira seviyelerine çekilen gram altının, global dalga ve artan talep ile birlikte 6.700 lira seviyelerini test ettiğini, şu an ise 6.660 lira bandında dengelenmeye çalıştığını belirtti.

Özman, ons altındaki yukarı yönlü hareket korunabildiği sürece yurt içindeki altın fiyatlarındaki hareketliliğin de süreceğini öngördü ve yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini ekledi. Altın piyasasındaki bu canlılığın, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmaya neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Genel değerlendirmede, seçim sonrası oluşan siyasi belirsizliklerin azalmasının, küresel risk algısını düşürdüğü; buna karşılık faiz beklentilerindeki değişimin yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yönelttiği vurgulandı. Özman'ın aktardığı veriler ışığında, hem ons hem de gram altında yukarı yönlü risklerin sürdüğü ifade edildi.

SAMSUN KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI SALİH ÖZMAN, ABD&#039;DEKİ SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN FAİZ BASKISI VE...

SAMSUN KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI SALİH ÖZMAN, ABD'DEKİ SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN FAİZ BASKISI VE KÜRESEL RİSKLERİN AZALMASIYLA ALTININ YENİDEN ŞAHLANDIĞINI BELİRTEREK, GRAM ALTININ İÇ PİYASADA 6 BİN 700 LİRA SEVİYELERİNE KADAR TIRMANDIĞINI SÖYLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı
images

Denize kıyısı yok ama tezgahlar denizi aratmıyor
images

Vodafone'dan koçlukta Türkçe atılım: 31 çalışan ICF sertifikası aldı
images

Bayburt’ta sulama yatırımları verimi yükseltti: şeker pancarında 155 bin ton hed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı

evinin önündeki otomobile gece saldırısı: zanlı aracının perte çıktığını bildirdi

Kapalıçarşı'da amerikalı turistler seçim sonuçlarını ve beklentilerini değerlendirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi