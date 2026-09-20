Seçimlerin son gününde moskova'ya yönelik geniş İHA saldırısında iki kişi hayatını kaybetti

Moskova'da saldırı ve can kaybı

Ukrayna güçlerinin, Rusya'da 18 Eylül Cuma günü başlayan Devlet Duması seçimlerinin son gününde başkent Moskova ve çevresine düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, saldırılarda daha önce hedef alınmış olan başkentteki bir petrol rafinerisinin de vurulduğunu açıkladı.

Seçim süreci ve katılım beklentisi:

Üç gün süren seçimlerde, yaklaşık 111 milyon seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor; bunlardan yaklaşık 1,8 milyon kişi yurt dışında kayıtlı. Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan çatışmalar sonrası yapılan ilk Devlet Duması seçiminde ilk sonuçların yerel saatle 21.00 civarında gelmesi, resmi sonuçların ise ertesi gün açıklanması öngörülüyor.

Saldırının seyri ve yetkililerin açıklamaları:

Moskova yetkilileri, söz konusu saldırının son dönemin en geniş çaplı İHA girişimlerinden biri olduğunu belirtti. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin saldırıya ilişkin, "Düşmanın şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı püskürtüldü. Dünden bu yana tüm cephelerde bin 600’den fazla İHA düşürüldü. Bunların 450’si Moskova’ya yaklaşıyordu" ifadelerini kullandı.

Sobyanin, İHA'lardan birinin bir konut binasına isabet ettiğini ancak burada can kaybı yaşanmadığını; ölümlerin ise saldırıların diğer hedeflerinde gerçekleştiğini belirtti. Belediye başkanı, bu geniş çaplı saldırının "seçimleri sekteye uğratmak amacıyla açıkça planlandığını" savundu.

Yetkililer saldırının seçimin son gününe denk gelmesinin, eylemin hedefinin oy verme sürecini etkilemek olduğuna ilişkin değerlendirmeleri güçlendirdiğini belirtiyor. Yerel kaynaklar ilk sonuçların akşam saatlerinde gelmesinin beklendiğini aktardı.

Ukrayna güçlerinin, Rusya’da cuma günü başlayan Devlet Duması seçiminin son gününde başkent Moskova ve çevresine düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.