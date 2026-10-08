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Seferihisar'da devriye sırasında durdurulan araç ve iş yerinden 563 sentetik hap çıktı

Seferihisar'da jandarmanın durdurduğu araç ve şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 563 sentetik hap bulundu; 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar'da devriye sırasında durdurulan araç ve iş yerinden 563 sentetik hap çıktı

Seferihisar'da devriye sırasında durdurulan araç ve iş yerinden 563 sentetik hap çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araç ve şüphelilere ait iş yerinde yapılan aramalarda toplam 563 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

operasyonun gelişimi:

Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.D., Y.Y. ve A.E.Y. üzerinde yapılan üst aramasında 23 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu.

Daha sonra E.D.'ye ait iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ilave 540 adet hap tespit edildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı 563 olarak kayda geçti.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İZMİR&#039;İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇ VE...

İZMİR'İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇ VE ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMALARDA TOPLAM 563 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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