Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Seferihisar'da gece operasyonu: karada 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar'da 2 Ekim saat 01.10'da Sahil Güvenlik ekiplerinin karada tespit ettiği grupta, yasa dışı yollardan çıkış hazırlığındaki 8'i çocuk toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar'da gece operasyonu: karada 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar'da karada yürütülen müdahale:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 2 Ekim tarihinde saat 01.10 sıralarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Müdahaleyi gerçekleştiren birim Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) olarak kaydedildi.

Yapılan işlemde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı belirtilen 7 yetişkin ile beraberlerindeki 8 çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sevk ve işlem süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler olay yerindeki ön işlemlerinin ardından resmi prosedür gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmenlerle ilgili kayıt ve yönlendirme işlemleri bu kurum tarafından yürütülecek.

Denetim kapsamı ve güvenlik uygulamaları:

Bölgedeki operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyı ve kara hattında yürüttüğü tespit ve müdahale faaliyetlerinin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda, yetkili birimlerce gerekli idari işlemler gerçekleştirildi.

SEFERİHİSAR İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA TESPİT EDİLEN 8&#039;İ ÇOCUK TOPLAM 15...

SEFERİHİSAR İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA TESPİT EDİLEN 8'İ ÇOCUK TOPLAM 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Iğdır’da ayakkabı mağazasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü: genç muşta ve k...
images

Denetimi görünce koltuk değiştirdiler: dron kaydı 240 bin liralık ceza getirdi
images

Gelibolu'da dördüncü katta çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı
images

Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 95 şüpheli yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de motosikletli polisler KPSS adaylarına zamanında destek verdi

Şehitkamil'de kamu alanlarında ruhsatsız vale uygulamalarına son

Şahinbey'in gençleri TEKNOFEST Güneydoğu'da başarı rüzgarı estirdi

Gençlerin projelerine yatırım: SANKO'dan TEKNOFEST 2026'da destek mesajı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip