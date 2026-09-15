Seferihisar'da geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediye işlemlerine ilişkin çeşitli iddialarla ilgili başlatılan çalışmalar sonucunda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Eylül Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 47 kişi yakalandı.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma dosyasında; rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme ve suç örgütüyle bağlantılı eylemler olduğu öne sürülen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Operasyonlarda aranan şüphelilerden 47'si yakalanırken, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Adliyedeki süreç:

Emniyetteki sorguları tamamlanan 47 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ve varsa hâkimlik işlemleri ile adliyedeki süreç devam ediyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, soruşturmanın selameti açısından işlemlerin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Hukuki süreç ilerledikçe, soruşturma kapsamındaki iddiaların ayrıntıları ve adli değerlendirmeler resmî makamlarca paylaşılacaktır. Kamuoyuna yansıyan sayısal veriler ve kurum adları, soruşturma belgelerinde yer alan bilgiler doğrultusunda korunmuştur.

GÖZALTINA ALINAN 47 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ. (ARŞİV)