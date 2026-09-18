Şeffaflık vurgusu: sınırlı sayıda fondaki bozulma karantinaya alındı, tedbirler yeterli bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek canlı yayında piyasayı değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, canlı yayında sermaye piyasalarında yaşanan hareketliliğe ilişkin kapsamlı açıklamalar yaptı. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında değerlendirilen gelişmelerin, genel bir sistemik riskten değil, sınırlı sayıdaki fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Bakan Şimşek, piyasaya ilişkin adımların yetkili kurumlar tarafından atıldığını ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

tasfiye süreci ve fon piyasasına etkileri:

Şimşek, Türkiye genelinde 2 bin 38 fon bulunduğunu, sorunlu fon sayısının ise 131 olduğunu söyledi. Bu fonların bir kısmının temerrüde düştüğünü, bir kısmında yapısal sıkıntı riski görüldüğünü ve sonuç olarak 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fonun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulduğunu aktardı. SPK, tasfiye kararına ilişkin bir yol haritası yayımladı ve uygulamaya ilişkin geçiş dönemleri belirlendi. Şimşek, piyasada gözlemlenen bozulmanın genel değil dar kapsamlı olduğunu, fon birikimi açısından bu müdahalelerle sorunlu payın yaklaşık yüzde 10-11 civarında olduğunu ifade etti.

Bakan, serbest fonlar alanının tarihsel gelişimini hatırlatarak TEFAS taahhüdüyle 2019’dan sonra bu alanın büyüdüğünü ve Ağustos ayında dünyadaki uygulamalara göre daha katı kurallar içeren bir rehber yayımlandığını söyledi. Teminat yapısının güçlendirildiği ve teminatlara ilişkin önceki düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi. Alınan tedbirlerin piyasaya yayılmayı önlemeye yönelik olduğunu ve tasfiye sürecinin borsayı baskı altına almayacağını söyledi.

banka dışı finans, tasarruf finansman şirketleri ve yatırımcı koruması:

Şimşek, banka dışı finans sektörünün hızlı büyüdüğüne dikkat çekerek tasarruf finansman şirketleri için daha katı kurallara ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu alandaki sorumluluğun BDDK'ya ait olduğunu, fonlara ilişkin düzenleme ve denetimin ise SPK tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Emlak Katılım tarafından Katılımevim ve Birevim ile ilgili süreçlerin başlatıldığını ve bu kapsamda sıradan yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımlar atılacağını söyledi. Bakan, bu alanda profesyonel olmayan katılımcılar için muamelenin farklı olacağını ve koruma mekanizmalarının güçlendirileceğini vurguladı.

Finansal okuryazarlığın önemine değinen Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde milyonlarca kişiye ulaşan programlarla yatırımcı bilincinin artırıldığını belirtti.

bütçe, enflasyon ve enerji fiyatlarının etkisi:

Enerji piyasalarındaki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini ifade eden Şimşek, petrol fiyatlarının geçen yılki OVP varsayımı olan 65 doların üzerinde ortalama 90 dolar seviyesine çıktığını söyledi. Bakan, ilgili savaşların enflasyona etkisini vurgulayarak Merkez Bankası çalışmasına atıfta bulundu: savaşlar olmasaydı enflasyonun en az 7 puan daha düşük, yaklaşık 24,5 puan olabileceğini, bazı hesaplamalara göre yılın 21-22 civarında kapatılabileceğini söyledi. Mevcut program ve tedbirlerin olmasaydı enflasyonun çok daha yüksek olacağı uyarısını da yaptı. Şimşek, cari açık hedefinin programda yüzde 2 ve altında tutulduğunu, enerji fiyatları nedeniyle 2024 için cari açığın yüzde 2,6-2,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Eşel mobil uygulaması kapsamında mazot ve motorinde sübvansiyonun yıl sonuna kadar kısmi şekilde devam edeceğini belirten Şimşek, bu uygulama nedeniyle yaklaşık 400 milyar lira gelirden vazgeçildiğini, bunun bütçe dengeleri ve faiz dışı fazlayı etkilediğini aktardı. 2026 yılı için petrol fiyatı beklentisinin ortalama 90 dolar, 2027 OVP varsayımının ise 76 dolar olarak belirlendiğini söyledi; petrol fiyatları gerilerse eşel mobile ihtiyaç kalmayabileceğini ekledi.

bütçe öncelikleri ve savunma harcamaları:

2027 bütçesinde savunma harcamalarının yüzde 229 artırılacağı bilgisini veren Şimşek, küresel güvenlik ortamındaki değişikliğin savunmayı bütçenin önceliği haline getirdiğini belirtti. Sosyal konut, sulama, içme suyu ve sanayi altyapısı önceliklerinin sürdüğünü; 750 bin sosyal konut projesine destek ve sosyal konut bütçesinde yüzde 150 artış yapıldığını söyledi.

Son olarak Şimşek, alınan tedbirlerin piyasanın genelinde güveni desteklediğini, CDS verilerinde risk algısının toparlandığını, ve piyasada şu aşamada sistemik bir risk olmadığı değerlendirmesini yineledi. Piyasa bozucu eylemde bulunanlara karşı SPK'nın lisans iptalinden suç duyurusuna kadar gereken adımları attığını, bundan sonraki sürecin adli makamların yetkisinde olduğunu ve yanlış yapanların sonuçlarına katlanacağını belirtti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "ÇOK SINIRLI SAYIDA BİR FONDA MAALESEF PİYASA BOZUCU EYLEMLER VAR. BUNA İLİŞKİN GEREKEN YAPILMIŞTIR. 7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN BİR ŞEKİLDE İŞLETTİĞİ 131 FON, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN TASFİYE SÜRECİNE KONULMUŞTUR" DEDİ.