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Şeffaflıktan taviz yok: Ömer Çelik işlemlerin yargıya taşınmasını istedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamada işlemlerin açık olduğunu belirterek belge sahiplerini yargıya başvurmaya davet etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Merve Çelik

Şeffaflıktan taviz yok: Ömer Çelik işlemlerin yargıya taşınmasını istedi

Açıklama ve çağrı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada partinin süreçlere ilişkin tutumunu net biçimde ifade etti.

"Bütün işlemler açık, herkes ne olduğunu görüyor. Elinde belge olan götürüp yargıya versin. Hiçbir çekincemiz yok, ne varsa ortaya çıksın" sözleriyle belge sahibi kişilere yargı yolunu işaret etti.

Şeffaflık vurgusu:

Çelik'in açıklaması, partinin değerlendirmelerini ve dışarıya dönük çağrısını özetliyor. Sözcü, şeffaflık iddiasını tekrar ederek sürecin hukuk çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini belirtti ve herhangi bir çekince olmadığını açıkladı.

Basın açıklamasında öne çıkan nokta, iddialara ilişkin belgeleri elinde bulunduranların resmi mercilere başvurması yönündeki çağrı oldu. Çelik, işlemlerin açık olduğunu ve kamuoyunun durumdan haberdar olduğuna işaret ederek konunun yargı süreciyle netleşeceğini ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: &quot;Bütün işlemler açık, herkes ne olduğunu görüyor. Elinde belge olan...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün işlemler açık, herkes ne olduğunu görüyor. Elinde belge olan götürüp yargıya versin. Hiçbir çekincemiz yok, ne varsa ortaya çıksın"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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