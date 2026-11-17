Şefika Gaspıralı onur ödülleri 2026 töreni:

Ankara'da düzenlenen "Şefika Gaspıralı Onur Ödülleri 2026 Töreni"nde, Türk dünyasının önde gelen isimlerinden Şefika Gaspıralı'nın hayatı, fikirleri ve toplumsal mücadeledeki yeri öne çıkarıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu katıldı. Programda kadınların eğitim, kültür, bilim ve toplumsal yaşamdaki katkılarına dikkat çekilirken, kadın dayanışması ve ortak kültürel değerlerin yaşatılmasının önemi vurgulandı.

Tekin, törende yaptığı konuşmada "Türk dünyasının ürettiği bir bilimsel değeri, bir kültürel değere kazandırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz ve böyle hareket ediyoruz" diyerek, eğitim politikalarının kültürel mirası görünür kılma hedefini özetledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve müfredat çalışmaları:

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında siyasal anlamda müfredata egemen olmasını hedefledikleri konularda 6 tane komisyon oluşturduklarını belirtti. Bu komisyonlardan biri olan Gönül Coğrafyamız Komisyonu, anaokulundan 12. sınıfa kadar verilecek eğitimde Türk dünyasıyla ilgili hangi bilgi ve değerlerin yer alacağını belirlemek üzere kuruldu.

Tekin, müfredat düzenlemelerinde yalnızca tarih ve edebiyat dersleriyle sınırlı kalmayıp, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji gibi fen derslerinde de Türk dünyasına ilişkin bilimsel, tarihi ve kültürel örneklere yer verildiğini söyledi. Bu yaklaşımın amacı, öğrencilerin farklı disiplinlerde ortak mirası tanıması ve bağ kurması olarak açıklandı.

Bakan ayrıca Soğuk Savaş döneminin yarattığı kavramsal dayatmaları eğitim literatüründen çıkarmaya yönelik adımlar attıklarını; örneğin Orta Asya teriminin yerine orijinal literatürdeki kullanımına uygun olarak "Türkistan" kavramını tekrar literatüre kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türk Dünyası Kültür Atlası ve gençlik hedefi:

Tekin, projelerden biri olarak 10 milyondan fazla gencimize Türk Dünyası Kültür Atlasını ortaokul ve liseler için 2 ayrı versiyonda yayımladık bilgisini paylaştı. Bu atlas, Türkiye'ye gelecek Kazak, Kırgız veya Azerbaycanlı gençlerin ziyaret edecekleri yerlerin anlamını, kendi müfredatlarıyla nasıl ilişkilendirebileceklerini hem yazılı hem de QR kodlarla desteklenen hikâye ve yöresel müzik eşliğinde sunuyor.

Atlas, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yerel dillerine çevrildi ve zirvede ülkemizde bulunan devlet yöneticilerine, ilgili siyasetçilere hediye edildi. Bakan, bu materyalin ilerleyen ziyaretlerde de dağıtılacağını ve gençlerin kullanımına sunulacağını belirtti.

Şefika Gaspıralı'nın mirası ve törenin kapanışı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Şefika Gaspıralı isminin Türkiye'de yeterince tanınmadığını belirterek, Kırım Tatar Türklüğü mensuplarının Türkiye'de önemli bir varlık gösterdiğini vurguladı. Zorlu, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 4 milyona yakın Kırım-Tatar kökenli kişinin bulunduğunu ve cumhurbaşkanlığı liderliğinde bu bağların güçlendirilmesine çalışıldığını söyledi. Zorlu, Şefika Gaspıralı'nın hayat mücadelesini ve tarihsel önemini de vurguladı.

Tören, Kıtır-Tatar yöresine ait dans gösterileri, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Etkinlik, hem ödül alan isimlerin tanıtılması hem de Türk dünyası mirasının müfredata ve genç kuşaklara aktarılması yönündeki adımların duyurulması açısından dikkat çekti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KÜRŞAD ZORLU