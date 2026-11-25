şehidin baba evi ve sokağı bayraklarla donatıldı:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi kırsalında meydana gelen kazada Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri eğitim helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Antalya'daki baba evinde ve çevresinde hazırlık yapıldı.

şehadet haberi aileye gece ulaştı:

Gece saatlerinde gelen şehadet haberi üzerine, şehidin Antalya Konyaaltı ilçesindeki baba evine bilgi verildi. Haberle birlikte, babasının emekli asker olduğu öğrenilen ailenin evi anında hazırlıklara başlandı.

ev ve site sokağı Türk bayraklarıyla süslendi:

Gelen haber sonrası baba evine ve sitenin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı; ev ve çevresi, şehidin anısına bayraklarla donatıldı. Uygulama hem evin cephesinde hem de site içi sokakta dikkat çekti.

Olaya ilişkin resmi kaynaklarca yapılan açıklamalar ve soruşturmanın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ KIRSALINDA HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT AS-532 TİPİ ASKERİ EĞİTİM HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ MEHMET ALP GÜRDAĞ'IN ANTALYA KONYAALTI İLÇESİNDE BULUNAN BABA EVİNE ŞEHADET HABERİ VERİLEREK TÜRK BAYRAĞI ASILDI.