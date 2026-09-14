Şehidin ailesi oğullarının adını taşıyan okulda öğrencilerle buluştu

Adana'da, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan'ın anne ve babası Selma ve Mehmet Özkan yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla oğullarının adını taşıyan okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Okul ziyaretinde duygusal anlar:

Merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Samet Özkan İlkokulu'nu ziyaret eden aileyi okul yönetimi çiçekle karşıladı. Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden anne ve baba, okulun isminin yaşatılmasının kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu dile getirdi. Baba Mehmet Özkan'ın beraberinde getirdiği ve üzerinde Türk bayrağı bulunan tablo, salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Anne Selma ve baba Mehmet'in okulda bulunurken yaşadıkları gurur ile hüznün iç içe geçtiği, öğrencilerle kurdukları kısa sohbetlerin ve hatıra fotoğraflarının ardından okul yönetimi tarafından ailenin onuruna çiçek takdimi yapıldığı kaydedildi.

Şehidin görev süreci ve ailenin sözleri:

Olay, 7 Mart 2019'da Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Gökay Hudut Birliği'nde meydana geldi. Arkadaşının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Özkan, memleketi Adana'da düzenlenen törenle uğurlandı.

İHA muhabirine konuşan anne Selma Özkan, "Allah başka acı vermesin" diyerek evlat acısının tarif edilemez olduğunu vurguladı. Evladının anılarıyla hayata tutunduğunu söyleyen aile, Özkan'ın yabancı dili olduğunu, Kosova'da görev yaptığını ve Antalya'da turistlere rehberlik ettiğini belirtti. Aile, oğullarının iyi bir asker olduğunu, yaşanan kazayı ise bir kez daha anlamlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Okul ziyaretinin ardından aile, öğrencilerle ve okul personeliyle vedalaşarak okuldan ayrıldı; ziyaret, hem şehidin anısının yaşatılması hem de ailenin toplumla kurduğu bağ açısından anlamlı bir halkla ilişkiler anı olarak kayda geçti.

ŞEHİDİN AİLESİNE OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN ÇİÇEK TAKTİM EDİLDİ.