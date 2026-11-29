Şehir bilinci okul koridorlarında: Bu Şehir Hepimizin 500 öğrenciye ulaştı

Sakarya'da yürütülen 'Bu Şehir Hepimizin' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Adapazarı ilçesindeki üç ortaokulda düzenlenen programlarla yaklaşık 500 öğrenci şehir ve çevre bilinci konusunda bilgilendirildi. Etkinlikler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Eğitim programının odağı:

Seminerlerde öğrencilere çevreyi koruma, ortak yaşam alanlarına sahip çıkma ve şehir aidiyeti oluşturma konularında temel bilgiler aktarıldı. Program, çocuklarda erken yaşta sorumluluk duygusu ve toplumsal farkındalık geliştirmeyi hedefledi.

Adapazarı Şirinevler Ortaokulu, Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Ortaokulu ve Hızırtepe Ortaokulu'nda yürütülen oturumlarda, katılımcılara uygulamalı örnekler ve gündelik yaşamda uygulanabilecek basit alışkanlıklar anlatıldı.

Etkileşimli atölyeler ve kazanımlar:

Seminerlerin ardından düzenlenen etkileşimli oyun atölyeleriyle öğrenciler takım ruhu, iletişim, koordinasyon ve dayanışma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere katıldı. Atölye çalışmaları, teorik bilgilerin pekiştirilmesine ve öğrencilerin aktif katılımına olanak sağladı.

Bu uygulamalı çalışmalar sayesinde çocukların hem bireysel sorumluluk bilinci hem de ortak alanlara karşı duyarlılıkları artırılmaya çalışıldı.

Genişleme hedefi:

Proje yetkilileri, projenin sakarya genelindeki farklı okullarda da sürdürüleceğini belirtti. Amaç, küçük yaşlardan itibaren çevrelerine ve yaşadıkları şehre karşı kalıcı bir sorumluluk duygusu kazandırmak olarak ifade edildi.

SAKARYA'DA YÜRÜTÜLEN "BU ŞEHİR HEPİMİZİN" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ADAPAZARI İLÇESİNDEKİ 3 ORTAOKULDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE YAKLAŞIK 500 ÖĞRENCİYE ŞEHİR VE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ VERİLDİ