Şehir içi otobüste kavga: sürücüye saldıran yolcu ifadesinin ardından serbest kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şehir içi özel halk otobüsünde yaşanan olay, yolcular arasında korkuya neden oldu. İnmek istediği yerde indirilmediğini öne süren yolcunun şoföre saldırması üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Olayın ayrıntıları:

Antakya Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 117 numaralı özel halk otobüsünde seyahat eden bir yolcu, isteği doğrultusunda araçtan indirilmediğini iddia ederek tepki gösterdi. İddialara göre, yolcu hareket halindeki araca müdahale ederek şoföre saldırıda bulundu.

Polisin müdahalesi ve sonrası:

Olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı ve şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahsın Z.T. olduğu kaydedildi. Adli makamlar önündeki ifadesinin alınmasının ardından zanlı serbest kaldı.

ŞAHSIN SALDIRI ANI