Şehir merkezinde protestolar şiddetlenerek Tiran’daki hükümet binalarını ve anıtları hedef aldı

Tiran sokakları çatışma alanına döndü

Arnavutluk'ta öğrencilerin eğitim koşulları ve yüksek öğrenim masraflarına karşı başlayan protestolar üçüncü günde şiddetlenerek sürdü. Başkent Tiran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık ofisi ve Tiran Üniversitesi'nin bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı, polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar nedeniyle adeta savaş alanına döndü. Gün boyunca duman, alevler ve atılan taşların öne çıktığı görüntüler kaydedildi.

Polisle göstericiler arasındaki çatışmalar:

Salı günü Eğitim Bakanlığı önünde başlayan gösteriler, kısa sürede Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümeti hedef alan geniş çaplı eylemlere dönüştü. Göstericiler, polisle çatışmak için ellerindeki her türlü aracı kullandı; polis ise göstericilere plastik cop, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Gün içinde Başbakanlık ofisi ve İçişleri Bakanlığı binalarına yaklaşma girişimleri ve buralarda yaşanan yoğun güvenlik önlemleri, çatışmaların gün boyu sürmesine yol açtı.

Kültürel miras ve hastanelik olanlar:

Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja protestolar sırasında müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler ve diğer kültürel anıtların zarar gördüğünü bildirdi. Bakan Gonxhja, Ethem Bey Camii'nin dış alanı ile Tiran’daki Gizli Gözetim Müzesi dış alanlarının, Kukla Tiyatrosu, Ulusal Tarih Müzesi ve Ulusal Kütüphane'nin bazı bölümlerinin etkilendiğini açıkladı ve ebeveynlere çocuklarıyla konuşma çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinde yaşanan protestolarda ise başına büyük bir taş isabet eden polis amiri Fasli Rama ağır yaralandı. Rama'nın durumunun kritik olduğu ve acil olarak Tiran'a sevk edildiği bildirildi.

Siyasi tepkiler ve çağrılar:

Ana muhalefet Demokratik Parti lideri Sali Berisha, Başbakan Rama'ya derhal istifa etmesi yönünde ültimatom vererek aksi takdirde sonunun Romanya'nın eski lideri Nikolay Çavuşesku gibi olacağı uyarısında bulundu. Berisha, partisinin protestocu eylemcileri desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddetti ve şiddetin Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne katılma hedefini tehlikeye atmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Rama, ülkenin Avrupa ile bütünleşme hedefinin korunması gerektiğini ifade etti.

Devletin birlik çağrısını yapan Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sükunet, itidal ve diyalog çağrısında bulundu. Begaj, tarafları gerginliği azaltmak ve istikrarı yeniden sağlamak için birlikte çalışmaya davet etti ve hem polis hem de göstericilerden yaralananlara acil şifa diledi. Cumhurbaşkanı ayrıca diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu belirtti.

Olaylar, Tiran'da hükümet merkezleri ve kamuya açık kültür varlıklarının hedef alınmasıyla hem güvenlik hem de koruma açısından yeni bir boyuta taşındı. Yetkililerin çağrıları ile muhalefetin istifa talepleri arasında tansiyon devam ederken, ülke genelinde gerilim yüksek seyrediyor.

Arnavutluk’ta öğrenci protestoları üçüncü gününde şiddetlenerek devam ederken, başkent Tiran’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Başbakanlık ofisinin de bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda savaş alanına döndü. Arnavutluk hükümeti, Osmanlı Devleti zamanında inşa edilen Ethem Bey Camii'nin dış alanının protestolarda saldırıya uğradığını açıkladı. İşkodra kentindeki protestolarda ise başına taş isabet eden bir polis memuru ağır yaralandı.