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Şehir merkezinde tırpanla ot biçen üretici belediyeden önce yem sağlıyor

Rize'de hayvancılıkla geçinen Zeynep Cengiz, hayvanlarının yemini stoklamak için kent merkezindeki yeşil alanları belediye ekiplerinden önce tırpanla biçiyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehir merkezinde tırpanla ot biçen üretici belediyeden önce yem sağlıyor

Rize'de kentin göbeğinde yem hazırlığı

Zeynep Cengiz, Rize merkezindeki yeşil alanlarda hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için tırpanla ot biçiyor. Ekrem Orhon Mahallesi'nde, dört tarafı yol ile çevrili alanda alanın büyük bölümünü kendisi temizleyip stok yapıyor. İşe erken başlayarak belediye ekiplerinden önce davranması, hem kendi ihtiyacını karşılamasını hem de belediyeye dolaylı bir katkı sağlamasını sağlıyor.

Çalışma biçimi ve motivasyonu:

Cengiz, yaşamını hayvancılık ve tarım ile idame ettirdiğini belirterek, yerel kaynaklardan besin temin etmenin zorunluluğuna dikkat çekiyor. "Aslen Trabzonluyum ama yıllardır burada yaşıyorum. Buraya ilk geldiğimde çaya başladık. Tabii hiç bilmiyorduk, öğrendik. Çayımız var, çay yapıyoruz. Anadan doğma mesleğimiz hayvancılık, hayvan yapıyoruz. Tırpanlarımızı aldık, geldik. Nerede ot var biz oradayız. Kesiyoruz, hayvan bakıyoruz, çay yapıyoruz. Karadeniz kadını zaten biliyorsunuz. Karadeniz meşhurdur; otlarıyla, hayvanlarıyla. Bir şekilde geçim sağlamaya çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun elimiz ayağımız tutuyor, kimseye muhtaç değiliz. Gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, daha doğrusu ayakta kalmaya çalışıyoruz. Geçen bir tarafı komple kesmiştik. Eğer vaktim kalırsa şimdi de başladığım kısmı da bitirmeyi düşünüyorum. Az bir şey kaldı zaten. Orayı da bitireceğim, ondan sonra da doğru hayvanların yanına" dedi.

Zorluklar ve çevre düzeni:

Çalışma sırasında otların arasından zaman zaman taş ve çöpler çıktığını vurgulayan Cengiz, bu maddelerin tırpanlarına zarar verdiğini söylüyor. "Otlarına rasından taş ta çıkıyor ve tırpanlarımı kırıyor. Çöp te çıktığı oluyor ama seçiyoruz onları. Poşet olursa poşete koyuyoruz, sonra çöpün kenarına bırakıyoruz" ifadeleriyle hem ekipman bakımına dikkat ettiğini hem de çevreyi temiz tutmaya çalıştığını aktarıyor.

Cengiz'in erken davranması aynı zamanda pratik bir çözüm sunuyor: belediyenin rutin bakımından önce kesim yaparak hayvanlar için gerekli otları stoklamasını mümkün kılıyor. "Belediyenin de işine gelir açıkçası. Yani normalde buraları belediye kesiyor zaten ama biz belediyeden önce davranmak zorundayız yoksa ot bulamayız hayvanlara. O yüzden biz daha önce geliyoruz" sözleri, kent içindeki bu uygulamanın karşılıklı fayda taşıdığını özetliyor.

Mahalle içindeki yeşil alanların yerel üreticiler tarafından değerlendirilmesi, küçük ölçekli geçim kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor. Cengiz gibi üreticiler, sınırlı imkânlarla ekipman ve emek kullanarak hem kendi sürülerini besliyor hem de kentin idari işleyişine ek bir destek sunuyor.

Bu yöntem, kısa vadede üreticinin yem maliyetlerini düşürürken uzun vadede kentsel yeşil alanların düzenli kullanımına dair pratik bir model de ortaya koyuyor. Cengiz'in anlattıkları, Karadeniz bölgesindeki geleneksel üretim pratiklerinin şehir içinde nasıl sürdürüldüğüne dair somut bir örnek teşkil ediyor.

Sonuç olarak, Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki uygulama, küçük ölçekli hayvancılığın ayakta kalma mücadelesini, kent içi mekanların üretime açılmasını ve yerel dayanışmayı bir arada gösteriyor.

Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi

Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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