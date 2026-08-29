Şehir merkezinde tırpanla yaşam: hayvanlarının kışlık yeminı kent otlarından sağlıyor

şehir merkezinde tırpanla ot kesimi:

Rize'de hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Zeynep Cengiz, kent merkezindeki yeşil alanlarda tırpanla ot biçerek hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyor. Çalışmasını Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki, dört tarafı yol ile çevrili alanda sürdüren Cengiz, belediye ekiplerinden önce davranmanın kendisi için zorunlu olduğunu söylüyor.

Alandan elde edilen otlar hem hayvanların kışlık yem stokunu oluşturuyor hem de belediyenin biçme işine katkı sağlıyor. Cengiz, bulunduğu bölgedeki otları erken toplamadıkları takdirde hayvanlar için yeterli yem bulamadıklarını ifade ediyor.

zeynep cengiz'in anlatımı:

Aslen Trabzonlu olduğunu, ancak uzun yıllardır Rize'de yaşadığını belirten Cengiz, faaliyetlerini aile mesleği olan hayvancılık üzerinden sürdürdüğünü aktarıyor. Cengiz'in ifadeleri şöyle:

'Aslen Trabzonluyum ama yıllardır burada yaşıyorum. Buraya ilk geldiğimde çaya başladık. Tabii hiç bilmiyorduk, öğrendik. Çayımız var, çay yapıyoruz. Anadan doğma mesleğimiz hayvancılık, hayvan yapıyoruz. Tırpanlarımızı aldık, geldik. Nerede ot var biz oradayız. Kesiyoruz, hayvan bakıyoruz, çay yapıyoruz.'

Cengiz, Karadeniz kadınının dayanıklı olduğunu vurgulayarak 'Allah’a şükürler olsun elimiz ayağımız tutuyor, kimseye muhtaç değiliz. Gücümüz yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, daha doğrusu ayakta kalmaya çalışıyoruz' diyerek yaşam mücadelesini özetliyor. Çalıştığı alanın bir kısmını tamamen kestiklerini, kalan bölümleri de vakit buldukça bitirmeyi planladığını belirtiyor.

pratik sorunlar ve belediye ilişkisi:

Otları biçerken zaman zaman taş çıkması nedeniyle tırpanların zarar gördüğünü aktaran Cengiz, alandaki çöpleri de ayıklayıp poşetlere koyarak çöpün kenarına bıraktıklarını söylüyor. Bu sayede hayvanların zararlı atıklardan etkilenmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Belediye ile ilişkisine dair değerlendirmesinde ise Cengiz, alanların normalde belediye tarafından da temizlendiğini, ancak kendi hayvanları için yem bulabilmek adına 'belediyeden önce' harekete geçmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Bu tutum hem kendi stoklamasını sağlıyor hem de belediyeye dolaylı olarak katkıda bulunuyor.

Hayvancılıkla geçinenlerin kent içindeki yeşil alanları kullanma biçimi, yerel yönetim ile vatandaş pratikleri arasında bir uyum ve zamanlama meselesi ortaya koyuyor. Cengiz'in örneği, küçük aile işletmelerinin kentin sunduğu kaynakları nasıl doğrudan ekonomik ihtiyaçlarına dönüştürdüğünü gösteriyor.

RİZE'DE GEÇİMİNİ HAYVANCILIKLA SAĞLAYAN ZEYNEP CENGİZ, HAYVANLARININ YEM İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN BELEDİYE EKİPLERİNDEN ÖNCE DAVRANARAK KENT MERKEZİNDEKİ YEŞİL ALANLARDAKİ OTLARI TIRPANLA BİÇİYOR.