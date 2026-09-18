Şehir merkezine giderken kontrolden çıkan otomobil direği ve ağacı devirdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize yolunda meydana geldi. Organize bölgesinden şehir merkezi yönüne seyreden Muhammet A. (25) idaresindeki 68 ACV 853 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak direği devirdi, ardından refüjdeki ağaca çarparak savruldu. Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya döndü ve sürücü yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatarak kaza ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ÖNCE ÇARPTIĞI AYDINLATMA DİREĞİNİ SONRADA REFÜJDEKİ AĞACI DEVİRDİ. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.