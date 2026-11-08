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Şehir trafiğini hiçe sayan gösteri: kamyonet kasasına tutunarak paten sürdü

Eskişehir Odunpazarı'nda Atatürk Bulvarı'nda kamyonetin kasasına tutunarak patenle hız yapan kişi, motosiklet kask kamerasına yansıdı ve tehlike oluşturdu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şehir trafiğini hiçe sayan gösteri: kamyonet kasasına tutunarak paten sürdü

Atatürk Bulvarı'nda tehlikeli görüntü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi sınırlarında, yoğun trafik akışı olan Atatürk Bulvarı'nda yürekleri ağıza getiren anlar kaydedildi. Yolun sol şeridinde seyreden bir kamyonetin kasasına tutunarak patenle hızla ilerleyen kişi, hem kendi hayatını hem de çevredeki sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Olayın ayrıntıları:

Görüntülerde, trafikteki diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında, bir kişinin kamyonetin kasasına tutunarak ileri doğru süratle ilerlediği görülüyor. Yolun yoğun olduğu ve aracın yüksek hızda olduğu anlarda bu davranış, trafik düzeni açısından açık bir risk oluşturdu. Olay, arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerin yansıttıkları:

Kask kamerası kayıtlarında, tehlikeyi fark eden motosiklet sürücüsünün verdiği tepki kayda geçiyor; bu tepki sonrası patenli şahsın pikabın kasasını bırakarak yoldan ayrıldığı izleniyor. Kayda yansıyan bu anlar, hem bireysel sorumsuzluğun hem de trafikteki üçüncü kişiler için ortaya çıkan ani tehlikelerin görsel bir örneğini sunuyor.

Olay, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir durum olarak öne çıkarken, kayıtlardaki görüntüler sosyal medyada ve yerel çevrelerde tepkiyle karşılandı. Bu tür davranışlar, ani manevralara, kazalara veya zincirleme tehlikelere zemin hazırlayabileceği için trafik güvenliği açısından büyük risk teşkil ediyor.

Son olarak, kask kamerasına yansıyan görüntüler, trafikteki diğer kullanıcıların dikkatli ve öngörülü olmasının önemini bir kez daha ortaya koydu; söz konusu kişi kayıtlarda kısa süre sonra kasayı bırakarak yol kenarına ayrılırken, yaşanan anlar çevredeki sürücülerde büyük şaşkınlık yarattı.

ESKİŞEHİR&#039;DE ATATÜRK BULVARI’NDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINA TUTUNARAK PATENLE HIZLA...

ESKİŞEHİR'DE ATATÜRK BULVARI’NDA SEYİR HALİNDEKİ KAMYONETİN KASASINA TUTUNARAK PATENLE HIZLA İLERLEYEN ŞAHIS HEM KENDİ CANINI HEM DE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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