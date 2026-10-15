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Şehirde 83 yılın rekoru: 24 saatte 186 kilogram yağış

Bakan Kurum, şehirde son 83 yılda ölçülen en yüksek yağışın 24 saatte 186 kilogram olduğunu ve İstanbul barajlarında dolulukta bir günde yüzde 7 olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 23:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehirde 83 yılın rekoru: 24 saatte 186 kilogram yağış

Şehirde 83 yılın rekoru: 24 saatte 186 kilogram yağış

Bakan Kurum, kentte yaşanan yağışla ilgili değerlendirmesinde "Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü" ifadelerini kullandı.

ölçümler ve baraj dolulukları:

Kurum, aynı açıklamada İstanbul özelindeki su rezervlerine ilişkin veriyi de paylaştı: "Bir günde İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yüzde 7 oldu". Yetkililerin verdiği bu rakam, kısa sürede kaydedilen değişimi gösteriyor.

kısa değerlendirme:

Açıklanan sayılar, yetkili kaynakların yaptığı ölçümlere dayandırılarak duyuruldu. Bakan Kurum’un verdiği bilgiler şehirdeki ani yağışın büyüklüğünü ve barajlardaki doluluk değişimini özetliyor. İlgili kurumların izleme ve değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Bakan Kurum: &quot;Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış...

Bakan Kurum: "Şehrimiz 83 yılın en yüksek yağışını aldı. 24 saatte 186 kilogram yağış düştü"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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