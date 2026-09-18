Şehirlerarası ilk yolculukta bilet desteği Şehitkamil'den

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından geçen yıl başlatılan "İlk Biletin Bizden" uygulaması, bu yıl da devam ediyor. Proje, ilçede ikamet eden ve üniversite öğrenimine farklı şehirlerde devam edecek gençlerin ilk şehirlerarası yolculuklarının bilet ücretlerini karşılama amacını taşıyor.

amaç ve kapsam:

Şehitkamil Belediyesi, eğitim yolculuğunun ilk adımında gençlerin yanında olmayı hedefliyor. Uygulama, öğrencilerin eğitim için ilçeden ayrılırken karşılaşabilecekleri ekonomik yükü azaltmayı ve üniversiteye başlangıç aşamasındaki aile ve öğrencilerin finansal endişelerini hafifletmeyi amaçlıyor. Destekten yararlanacakların Şehitkamil'de ikamet ediyor olması şartı bulunuyor.

başvuru süreci ve gereken belgeler:

Başvurular belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrencilerden istenen belgeler arasında üniversite kayıt belgesi, öğrenci belgesi ve otobüs bileti bulunuyor. Başvuruların eksiksiz ve doğru şekilde sisteme yüklenmesi önem taşıyor; aksi halde talep değerlendirilemeyebilir.

Başvuruda bulunmak isteyen gençler, başvurularını sehitkamil.bel.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Belediyenin internet platformu üzerinden yüklenen belgeler incelendikten sonra uygun görülen başvurulara ilişkin destek sağlanıyor.

Başkan Yılmaz, uygulamanın geçen yıl yoğun ilgi gördüğünü ve bu yıl da devam ettirildiğini belirterek, gençlerin eğitim yolculuklarında mümkün olduğunca destek olunacağını vurguladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN GEÇTİĞİMİZ YIL ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNE YENİ BAŞLAYACAK GENÇLERE YÖNELİK BAŞLATTIĞI "İLK BİLETİN BİZDEN" UYGULAMASI, BU YIL DA DEVAM EDİYOR. ŞEHİTKAMİL’DE İKAMET EDEN VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN FARKLI ŞEHİRLERE GİDECEK GENÇLERİN ULAŞIM GİDERLERİNİ KARŞILAMAYI AMAÇLAYAN UYGULAMA KAPSAMINDA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR.