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Şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale ve Gökçeada gezisi düzenlendi

AŞAV Bursa ve İstanbul şubeleri yaklaşık 50 şehit ailesi ve gaziyle üç günlük Çanakkale ve Gökçeada gezisi düzenledi; katılımcılar şehitlikleri ziyaret etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale ve Gökçeada gezisi düzenlendi

Şehit aileleri ve gaziler için Çanakkale ve Gökçeada gezisi düzenlendi

Bursa’da Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa ve İstanbul şubeleri tarafından yaklaşık 50 şehit ailesi ve gazi için Çanakkale ve Gökçeada’yı kapsayan üç günlük gezi programı gerçekleştirildi. Program, katılımcılara hem tarihî mekânları görme hem de anma ve dua imkânı sundu.

Gezi programı ve ziyaretler:

Şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki mevziler, müzeler ve şehitlikleri ziyaret etti. Katılımcılar, anma törenlerinde şehitler için dua etti, bölgedeki tarihî atmosferi yerinde deneyimledi ve savaşın önemine dair bilgi aldı. Gökçeada programı kapsamında da adanın vatan savunmasındaki yeri ve hatıraları üzerinde duruldu.

AŞAV yöneticilerinin değerlendirmesi:

AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar ve İstanbul Şube Başkanı Muhammet Koç, programın şehit aileleri ve gaziler açısından büyük anlam taşıdığını vurguladı. Akar ve Koç, katılımcılarla birlikte Çanakkale ve Gökçeada’da üç gün boyunca tarihe tanıklık ettiklerini, kahraman ecdadı ve aziz şehitleri ziyaret ederek duygusal bir zaman yolculuğu gerçekleştirdiklerini belirtti.

AŞAV yöneticileri ayrıca vakfın Onursal Başkanı Bülent Ayli ile Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılaya ev sahipliği ve destekleri için teşekkür etti. Yapılan açıklamada, vakfın şehit aileleri ve gazilerin emanetleri adına görev yapmaya devam edeceği ve onların yanında olmaya devam edileceği ifade edildi.

AŞAV’DAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÇANAKKALE VE GÖKÇEADA GEZİSİ

AŞAV’DAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ÇANAKKALE VE GÖKÇEADA GEZİSİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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