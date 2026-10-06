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Şehit annesi Emine Ünüvar için Kozan'da veda töreni

Adana Kozan’da tedavi gören şehit Jandarma Er Baki Ünüvar’ın annesi Emine Ünüvar, yaklaşık üç aylık tedavi sonrası vefat etti; cenazesi Kozan Asri Mezarlığı’na uğurlandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehit annesi Emine Ünüvar için Kozan'da veda töreni

Şehit annesi Emine Ünüvar için Kozan'da veda töreni

Adana’nın Kozan ilçesinde hastanede tedavi gören şehit Jandarma Er Baki Ünüvar’ın annesi Emine Ünüvar, yürütülen müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık üç aydır süren tedavi sürecinin ardından Ünüvar bugün toprağa verildi.

Tedavi süreci ve vefat:

Emine Ünüvar için kentteki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sağlık durumu düzelmeyince vefat haberi ailesini ve yakın çevresini üzdü. Yaklaşık 3 aydır devam eden tedavi süreci, sağlık ekiplerinin çabalarına karşın olumlu sonuçlanmadı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze namazı Kozan Asri Mezarlığı’nda kılındı. Törene Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hasan Boz, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namaz ve edilen duaların ardından Emine Ünüvar, son yolculuğuna uğurlandı.

Tören boyunca katılımcılar, aile yakınlarına başsağlığı diledi ve şehit ailelerine destek mesajları iletti. Cenaze töreni, Kozan halkının yoğun duyarlılığı eşliğinde yürütüldü.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 3 AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ŞEHİT JANDARMA ER BAKİ ÜNÜVAR’IN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 3 AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ŞEHİT JANDARMA ER BAKİ ÜNÜVAR’IN ANNESİ EMİNE ÜNÜVAR, HAYATINI KAYBETTİ. ŞEHİT ANNESİ ÜNÜVAR, KOZAN ASRİ MEZARLIĞI’NDA KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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