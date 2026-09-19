Şehit emanetini yaşatma iradesi: terörsüz Türkiye vurgusu

Törenin akışı ve katılımcılar:

‘Şehit yakınları, Gazi ve Gazi yakınlarının Kamu Kurumlarına yerleştirilmesi kura töreni’ Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program açılış konuşmalarının ardından 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, kısa video gösterimi ile sürdü.

Atama duyurusu ve törenin önemi:

Tören kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin kamu kurumlarındaki görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, yapılan atamaların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bir vefa ifadesi olduğunu vurguladı.

Bakanın mesajı ve politika öncelikleri:

Bakan Göktaş, konuşmasında şehitlerin ve gazilerin ülkenin huzuruna katkısını öne çıkararak, toplumun bu fedakârlıkları daima hatırlaması gerektiğini belirtti. Konuşmasında, şehitlik ve gaziliğin millet için taşıdığı anlamı dile getirdi ve bu emanetin bir ömür boyu taşınacak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Somut adımlar ve kazanımlar:

Bakanlığın uygulamalarını özetlerken Göktaş, yeni düzenlemelerin güçlendirildiğini ve mevzuatta ilerlemeler sağlandığını bildirdi. Ağustos ayında Gazi Meclisimizde kabul edilerek yürürlüğe giren düzenlemelerle gazilere ve şehit yakınlarına yeni haklar tanındığını; gazi er, erbaş ve güvenlik korucularına sunulan desteklerin artırıldığını söyledi. Ayrıca 15 Temmuz gazilerine yönelik hak düzenlemeleri ile ağır engelli gazilere sağlanan bakım desteğinin iyileştirildiği vurgulandı.

Bakanlık politikalarının önceliği olarak, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal desteklere kadar hayatı kolaylaştıran hizmetlerin kapsamının sürekli genişletildiği ifade edildi. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu çerçevesinde şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaç duydukları her anda destekleneceği belirtildi.

İstihdam, kardeşlik buluşmaları ve gelecek hedefi:

Bakan Göktaş, törende yapılan atamalara ilişkin somut rakamları paylaştı: gerçekleştirilen 571 atamayla toplamda 53 bin 179 kardeşimizin istihdamının sağlandığını söyledi. Bu çalışmaların kurumlar arası koordinasyon ile sürdürüldüğü, şehit yakınları ve gazilerin sık sık ziyaret edilerek yanında olunduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, ülke genelindeki birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Muş’tan Edirne’ye, Mardin’den Balıkesir’e uzanan güzergâhta 27 ilimizde "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Buluşmaları" düzenlediklerini aktardı. Bu buluşmaların amacının, şehitlerin anısına sahip çıkmak ve geleceğe kardeşlik içinde yürümek olduğu belirtildi.

Konuşmasının sonunda Göktaş, terörün yarım asrı aşan ağır bedellerinin ailelerde açtığı yaralara dikkat çekerek şehit aileleri ve gazilerin en büyük arzusu olan acıların bir daha yaşanmamasının, Terörsüz Türkiye hedefiyle kalıcı huzura dönüştürüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı liderliğinde bu yolun kararlılıkla sürdürüleceği ve devletin vefa anlayışı çerçevesinde hizmetlerin devam edeceği mesajı verildi.

Bakan Göktaş: ''Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin ortak arzusunu kalıcı huzura dönüştürme iradesidir'