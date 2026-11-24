Ziyaret gerçekleştirildi:

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe'yi görev yaptığı okulda ziyaret etti.

Ziyarette Aykut, Işıl Aktepe'nin öğrencilerine verdiği emek ve gösterdiği özveri için teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Anma ve teşekkür konuşması:

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan İl Müdürü Hasan Aykut, "Şehidimiz Teğmen Ahmet Aktepe’nin kıymetli eşi Işıl Aktepe öğretmenimizle görev yaptığı okulda bir araya geldik. Işıl öğretmenimize öğrencilerine verdiği emek için teşekkür ettik, şehidimizi rahmet ve minnetle andık" ifadelerini kullandı.

Plaketin ve ziyaretin anlamı:

Gerçekleştirilen ziyaret, öğretmenler günü kapsamında mesleki özverinin ve şehit yakınlarına gösterilen saygının somut bir göstergesi oldu. Plaket takdimi ile hem öğretmenin emeği takdir edildi hem de şehidin anısı yad edildi.

Ziyarette şehit Teğmen Ahmet Aktepe de rahmet ve minnetle anıldı.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HASAN AYKUT, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ŞEHİT TEĞMEN AHMET AKTEPE’NİN EŞİ IŞIL AKTEPE’Yİ GÖREV YAPTIĞI OKULDA ZİYARET ETTİ.