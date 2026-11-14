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Şehit kara pilot binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter kazasında şehit düşen Pilot binbaşı Orhun Pınar, törenle memleketi ve meslektaşları tarafından uğurlandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehit kara pilot binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Uğurlama töreni:

Malatya'da Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan binbaşı Orhun Pınar için tören düzenlendi ve şehit pilot son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza bildirimi:

Olay, helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu meydana geldi; kazada görevli pilotlardan biri olan Orhun Pınar şehit düştü. Haber, kısa sürede resmi kaynaklar aracılığıyla duyuruldu.

Şehit binbaşı Orhun Pınar'ın uğurlanışı, yaşanan kaybın büyüklüğünü ve mesleki fedakarlığın ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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