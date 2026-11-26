Şehit pilot Halil Karabulut Sivas'a getirildi

Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un naaşı, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yolu ile memleketi Sivas'a taşındı. Naaş, Türk bayrağına sarılı tabut olarak Sivas Nuri Demirağ Hava Limanına indirildi.

karşılama töreni:

Havalimanında tabut, Asker Tören Mangası tarafından askeri uçaktan alınarak cenaze aracına yerleştirildi. Karşılama merasimine şehidin baba ve annesi Kadir ve Hülya Karabulut, kardeşi Zeliha Çetin, eski eşi Seda Bayraktar ile çocukları 6 yaşındaki Yiğit Efe ve 3 yaşındaki Eliz Ece katıldı. Törene ayrıca Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ile şehidin silah arkadaşları hazır bulundu.

son yolculuk köyüne:

Karşılama sırasında dualar okundu; şehidin kardeşi Zeliha Çetin, gözyaşları içinde abisinin fotoğrafını taşıdı. Naaş, uğurlama töreninin ardından cenaze namazı ve defin işlemleri için cenaze aracıyla Kangal ilçesine bağlı Alacahan Köyü'ne gönderildi.

ESKİŞEHİR'DE ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI SONUCU ŞEHİT OLAN PİLOT ÜSTEĞMEN HALİL KARABULUT’UN NAAŞI MEMLEKETİ SİVAS’A ULAŞTIRILDI.