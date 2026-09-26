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Şehit Recep Uyar için vefa ziyareti: aileye selam ve destek iletildi

Bilecik'te Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, 1988'de Malatya'da şehit olan Jandarma Er Recep Uyar'ın kardeşi Ceyhan Yalçın'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehit Recep Uyar için vefa ziyareti: aileye selam ve destek iletildi

Şehit Recep Uyar için vefa ziyareti: aileye selam ve destek iletildi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, İnhisar ilçesinde ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret, eylül ayında sene-i devriyesi bulunan, 1988 yılında Malatya'da şehit olan Jandarma Er Recep Uyar'ın İnhisar'da yaşayan kardeşi Ceyhan Yalçın'a gerçekleştirildi. Ekipler aileyle bir araya gelerek şehidin anısını yad etti ve acılarını paylaştı.

iletülen selam ve destek:

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletildi; şehit Recep Uyar rahmet, minnet ve dualarla anıldı ve şehit ailesinin her zaman yanında olunduğu mesajı verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise ziyaretin amacını şöyle ifade etti: Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmak, acılarını paylaşmak ve gönül bağımızı güçlü tutmak adına gerçekleştirilen ziyarette, şehidimiz Recep Uyar'ı rahmet, minnet ve dualarla andık.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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