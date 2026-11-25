şehitkamil'de öğretmenlere ziyaret:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu, Mehmet Ali Eruslu İlkokulu, Vedat Topçuoğlu Lisesi ve İl Genel Meclisi Lisesi'ni ziyaret etti. Okullarda öğretmenler tarafından karşılanan Yılmaz, çiçek takdim ederek eğitimcilerin gününü kutladı.

ziyaretin akışı ve öğretmenlerle buluşma:

Yılmaz, ziyaretlerde eğitimcilerle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Karşılıklı diyalog fırsatı olarak değerlendirilen görüşmelerde, öğretmenlerin okul içi ihtiyaçları ve eğitim süreçlerine ilişkin gözlemleri aktarıldı. Başkanın bizzat çiçek takdim etmesi, günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

başkanın vurguladığı noktalar:

Yılmaz, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolüne dikkat çekti ve duygularını şöyle ifade etti: "Bir insanın hayatına dokunmak, ona yol göstermek ve geleceğe hazırlanmasına katkı sunmak çok büyük bir sorumluluk. Öğretmenlerimiz her gün bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Çocuklarımızı sadece akademik anlamda değil, ahlaklı, vicdanlı ve özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek için emek veriyorlar. Bir öğretmen evladı olarak bu emeğin karşılığının hiçbir zaman tam anlamıyla ödenmeyeceğini çok iyi bilirim. Bizim için çocuklarımızın geleceği her şeyden önemli. Onların yetişmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan öğretmenlerimizin her zaman yanında olmak, emeklerini hatırlamak ve kendilerine hak ettikleri değeri göstermek zorundayız. Bugün okullarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizle bir araya gelmek, kendilerine çiçek takdim etmek istedik. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri, sabırları ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden ve şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevini büyük bir aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum"

zabıta ekiplerinin kutlaması:

Etkinlik kapsamında Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçenin farklı noktalarındaki okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek takdim etti. Zabıta ekiplerinin katılımı, belediyenin farklı birimlerinin Öğretmenler Günü'ne verdiği önemi gösterdi ve eğitimcilerle dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.

Gün boyunca yapılan ziyaretler, hem öğretmenlerin emeklerinin tescillenmesi hem de yerel yönetimin eğitimcilere yönelik doğrudan temasının sürdürülmesi açısından öne çıktı. Başkan Yılmaz'ın mesajı, öğretmenlerin hem mesleki hem de toplumsal rollerine ilişkin takdir ifadeleriyle sona erdi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.