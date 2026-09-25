Şehitkamil belediyesi'nden geleceğe yatırım: ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 8 bin lira

destek paketi ve kapsamı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik yardımların ardından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara yönelik yeni bir eğitim desteği paketini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, hedef dar gelirli aileler olup destek eğitimin kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Yeni destek programında; dar gelirli ailelerin ilkokul ve ortaokulda eğitim gören her çocuğuna her dönem 4.000 TL ödeme yapılacak ve yıl içinde toplam 8.000 TL destek sağlanacak. Uygulamanın kapsamı, hedef kitlesi ve miktarlar resmi açıklamada net olarak belirtildi.

başkanın açıklaması:

Başkan Yılmaz, eğitim desteklerinin temel amacının çocukların eğitim hayatına eşit ve güvenli şartlarda devam edebilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okusun, hayallerinin peşinden koşsun. Biz onların yanında olmaya, ailelerimizin yükünü paylaşmaya devam edeceğiz" sözleriyle desteğin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, bu adımı eğitim yardımının ötesinde bir yatırım olarak tanımlayarak, yerel yönetim olarak çocukların geleceğine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Belediye yetkilileri, programın uygulama takvimi ve başvuru koşullarına ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ARDINDAN İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YENİ BİR DESTEK PAKETİ AÇIKLADI.