Şehitkamil meclisinde 13 madde karara bağlandı

Toplantı ayrıntıları:

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Şehitkamil Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimine Başkan Vekili Hakan Aslansoy başkanlık etti. Toplantıda gündemdeki 13 madde gündeme alındı ve görüşüldü.

Gündem kararları:

Komisyon raporlarının okunmasının ardından görüşülen maddelerden 6'sı oy birliği ile kabul edilirken, 7'si oy çokluğu ile kabul edildi. Kabul edilen maddeler tutanaklara geçirildi ve ilgili komisyonlara iletilmek üzere kayıt altına alındı.

Bir sonraki oturum:

Toplantının sonunda Aslansoy, aralık ayı meclis toplantısının 1'inci birleşiminin 01.12.2026 Salı saat 16.00 tarihinde yapılacağını bildirdi ve oturumu sonlandırdı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI