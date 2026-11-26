Şehitkamil Strateji Merkezi buluşması:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gönüllülük esasına dayalı faaliyet gösteren Şehitkamil Strateji Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Göl Kafe Restoran’da gerçekleşen toplantıda üniversite öğrencileri, yürüttükleri projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. Toplantı samimi bir atmosferde ilerleyerek gençlerin görüş ve önerilerinin doğrudan dinlenmesine olanak sağladı.

Gençlerin fikirlerine güveniyoruz:

Başkan Yılmaz, merkezin kısa sürede çok sayıda değerli proje üretmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Merkezin en büyük gücünü gençlerin heyecanı, üretkenliği ve gönüllü katkısı olarak tanımlayan Yılmaz, gençlerin zaman ve bilgilerini karşılık beklemeden kent için ortaya koymalarının önemli bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Yılmaz, gençlerin sadece fikir üretmekle kalmayıp çözüm geliştiren aktörler haline gelmesinin Şehitkamil’in geleceği açısından kritik olduğunu söyledi.

Projelerden kent vizyonuna doğru:

Toplantıya Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, Strateji Merkezi çatısı altında yürüttükleri çalışmaları anlattı, yeni proje önerileri ve uygulanabilir fikirler üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yılmaz, üniversitelerden gelen farklı bakış açıları ve enerji sayesinde ortak aklın güçlendiğini, ortaya çıkan projelerin zamanla daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Gençlerin sektörel bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlarının kent dinamiklerine katkı sağladığını belirten Yılmaz, gençlere sunulan fırsatların artırılmasının ve fikirlerin hayata geçirilebileceği ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Strateji Merkezi’nin bu bağlamda önemli bir buluşma noktası haline geldiği vurgulandı.

Gençler sordu, başkan yanıtladı:

Program boyunca öğrenciler, belediyenin faaliyetleri, gençlere yönelik projeler ve merkezin gelecek dönem hedefleri hakkında sorular yöneltti. Kendi proje fikirlerini ve önerilerini paylaşan gençlerin yerel yönetim süreçlerine katkı sunma isteği dikkat çekti. Yılmaz, yöneltilen soruları yanıtlayarak önerileri değerlendirdi ve karşılıklı sohbetlerin sürece yeni ivme kazandıracağını belirtti.

Toplantı sonunda Başkan Yılmaz, Şehitkamil’in geleceğinde gençlerin söz sahibi olmasının önemini bir kez daha vurguladı ve gönüllülük temelinde büyüyen Strateji Merkezi’nin daha fazla gencin katılımıyla güçlenerek yoluna devam edeceğini söyledi. Bu yaklaşımın hem yerel projelere hız katacağı hem de gençlerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacağına dikkat çekildi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN ŞEHİTKAMİL STRATEJİ MERKEZİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ