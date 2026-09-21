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Şehitkamil'de 4 milyon 175 bin TL değerinde kaçak elektronik baskını

Gaziantep'te jandarma, Şehitkamil'de düzenlediği operasyonda değeri yaklaşık 4 milyon 175 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şehitkamil'de 4 milyon 175 bin TL değerinde kaçak elektronik baskını

Operasyonun detayları:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Şehitkamil ilçesinde A.N.K. ve A.H. isimli şahıslara ait iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda piyasaya sürülmek üzere muhafaza edildiği değerlendirilen çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 175 bin TL olan; 1.035 adet kablosuz kulaklık, 801 adet tablet/telefon soğutucusu, 641 adet cep telefonu şarj kablosu, 617 adet akıllı kol saati, 395 adet kablolu kulaklık, 325 adet müzik çalar, 324 adet cep telefonu şarj adaptörü ve 182 adet Wifi kamera ele geçirildi.

Gözaltı ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri olduğu belirtilen A.N.K. ve A.H. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında benzer denetim ve operasyonları sürdürmeyi planlıyor.

GAZİANTEP&#039;TE 4 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'TE 4 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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