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Şehitkamil'de sıcak karşılama: Yılmaz, Emirhan ve ailesini ağırladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AVM'de oyun alanına alınmayan Emirhan ve ailesini ağırlayıp, çocuğun yüzündeki gülümsemeyi yeniden kazandırdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil'de sıcak karşılama: Yılmaz, Emirhan ve ailesini ağırladı

Şehitkamil'de buluşma:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'te bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmayan özel çocuk Emirhan ve ailesini ilçede misafir ederek destek verdi. Hatay'dan gelen aileyle birlikte geçirdikleri gün, yaşanan üzüntüyü gidermeyi ve ailenin yanında olmayı amaçladı.

AVM'deki olay ve aileye ulaşılması:

Emirhan'ın oyun alanına alınmaması haberi duyulur duyulmaz belediye ekipleri aileyle iletişime geçti. Yapılan davet sonrasında Yılmaz, ailenin duygularına öncelik vererek ilçede karşılayıp sıcak bir karşılama organize etti.

Agro Park'ta geçirilen gün:

Agro Park'ta geçirilen zaman boyunca Emirhan ve ailesiyle yakından ilgilenen Yılmaz, onların rahatını ve moralini gözetti. Birlikte geçirilen etkinlikler ve sohbetler, ailenin memnuniyetine yol açtı ve duygusal anlara sahne oldu.

Başkanın mesajı:

Yılmaz, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirirken Bizim için hiçbir şey bir çocuğun kalbinden daha büyük değildir dedi. Ayrıca çocukların hiçbir şartta dışlanmaması gerektiğini vurgulayarak Hiçbir çocuk kendini yalnız hissetmeyecek mesajını paylaştı.

Aile ise Başkan Yılmaz'a duyarlılığı ve ev sahipliği için teşekkür ederek, ziyaretin Emirhan ve yakınları için moral verici olduğunu belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP’TE BİR AVM’DE OYUN ALANINA ALINMAYAN EMİRHAN VE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP’TE BİR AVM’DE OYUN ALANINA ALINMAYAN EMİRHAN VE AİLESİNİ ŞEHİTKAMİL’DE MİSAFİR ETTİ. EMİRHAN’IN ÇIĞLIĞINA KAYITSIZ KALAMAYAN YILMAZ, "BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY BİR ÇOCUĞUN KALBİNDEN DAHA BÜYÜK DEĞİLDİR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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