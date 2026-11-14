Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Şehitkamil'de Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi

Umut Yılmaz liderliğinde Şehitkamil'de 41 dönümlük Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi; törene siyaset ve yerel yöneticiler katıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şehitkamil'de Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanı'na yüzlerce fidan dikildi

tören ve katılımcılar:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, ilçede aynı gün toplu açılışı ve temel atması yapılan 42 proje programının ardından yapıldı. Çamlıtepe Mahallesi'nde oluşturulan 41 dönümlük Türkiye Yüzyılı Hatıra Ormanına yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı ve Mehmet Mustafa Gürban, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

projelerin tamamlayıcısı olarak yeşil alan vurgusu:

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, törende yeşil alanların belediyecilikteki önemine dikkat çekti ve yapılan 42 projenin tamamlayıcısının yeşil alanlar olduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilçeye katkılarından dolayı Yılmaz'ı tebrik etti ve Şehitkamil için belirlenen yeşil hedeflere destek verdi.

geleceğe bırakılan miras:

Başkan Umut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeşil vatan' hedefi doğrultusunda Şehitkamil'i yeşille buluşturmaya kararlı olduklarını söyledi. Yılmaz, yeşil alanların gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miras olduğuna vurgu yaparak ilçenin dört bir yanını ağaçlandırma sözünü yineledi.

Yılmaz, dikilen her fidanın büyüyüp koca bir ağaca dönüşmesini, yıllar sonra hemşehrilerin gölgesinde dinlenmesini hedeflediklerini belirtti ve daha yeşil, daha temiz bir Şehitkamil için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte fidanları toprakla buluşturdu; oluşturulan hatıra ormanı, şehrin nefes almasını sağlayacak uzun vadeli bir yatırım olarak tanımlandı.

ŞEHİTKAMİL’DE FİDANLAR TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

ŞEHİTKAMİL’DE FİDANLAR TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Atmaca geleneği mağaza koridorlarında: Rize'de kuşlar podyuma çıktı
images

Lodosu izleyen sağanak Tekirdağ sokaklarını duraklara çevirdi
images

COP31'de karar süreci hızlanıyor: başkanlık taslağı gelecek hafta yayımlanacak
images

Gönüllüler Solhan için buluştu, doğayı birlikte temizliyorlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi