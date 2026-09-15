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Şehitkamil'de yaz sanat akademisi 2 bin 500 çocuğun yeteneğini sahneye taşıdı

Şehitkamil Belediyesi'nin Yaz Sanat Akademisi, 2 bin 500 çocuk ve gencin yeteneğini geliştirdi; kapanışta konser, sergi ve sertifikalar sunuldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şehitkamil'de yaz sanat akademisi 2 bin 500 çocuğun yeteneğini sahneye taşıdı

Kapanış programı:

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Sanat Akademisi, yaz boyunca sanat eğitimi alan 2 bin 500 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Akademi; müzik, resim, dans ve diğer görsel-işitsel branşlarda çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağladı. Yaz sonunda düzenlenen kapanış konseri, resim sergisi ve sertifika töreni büyük ilgi gördü.

Gösteriler ve sergi:

Kapanış gecesinde kursiyerlerin hazırladığı müzik performansları ve dans gösterileri sahnede sergilendi. Akademi boyunca eğitim gören öğrencilerin eserleri düzenlenen resim sergisinde yer aldı ve ziyaretçiler tarafından beğeni topladı. Program, katılımcıların öğrendiklerini sergileme fırsatı bulduğu bir platforma dönüştü.

Başkanın mesajı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, törende çocukların ve gençlerin hayallerine destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Yılmaz, çocukların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Şehitkamil’in hangi çocuğumuz, hangi gencimiz bir hayalin peşindeyse biz o hayalin ortağıyız" dedi. Başkan, gençlerin önündeki engelleri kaldırma kararlılığını bir kez daha ifade etti.

Yılmaz konuşmasında sanatın toplumların gelişimindeki rolüne değinerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlattı: "Efendiler; hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız." Ayrıca Yılmaz, "Biz 2 bin 500 çocuğumuzu ve gencimizi bu yaz sanatla buluşturduk" diyerek, önemli olanın yalnızca kursa katılmak değil, bir enstrümana dokunmak, sahneye çıkmak, kendini ifade etmek ve hayal kurmak olduğunu belirtti.

Tören sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi; aileler ve öğretmenler, genç katılımcıların heyecanına ortak oldu. Belediye yetkilileri, benzer eğitim ve etkinliklerle çocukların yeteneklerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUK VE GENÇLERİN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİ...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUK VE GENÇLERİN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELERİ, YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİ VE SANATIN FARKLI DALLARIYLA TANIŞMALARI AMACIYLA DÜZENLENEN YAZ SANAT AKADEMİSİ, GÖRKEMLİ BİR KAPANIŞ KONSERİ, RESİM SERGİSİ VE SERTİFİKA TÖRENİYLE SONA ERDİ. YAZ BOYUNCA SANAT EĞİTİMİ ALAN 2 BİN 500 KURSİYER SERTİFİKALARINI ALIRKEN, ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI KONSER VE DANS GÖSTERİLERİ GECEYE RENK KATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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