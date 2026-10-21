Şehitkamil’den GİBTÜ’ye ortak geleceğe yatırım

Ziyaretin amacı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni (GİBTÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Şehmuz Demir ile bir araya geldi. Görüşmede eğitim, bilim, teknoloji ve gençlik çalışmaları başta olmak üzere üniversite ile yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi. Ziyaret, akademik birikim ile belediyenin imkânlarının bir araya getirilmesi yönünde somut adımlar atma hedefi taşıdı.

Üniversite ve yerel yönetim iş birliği:

Yapılan değerlendirmelerde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin akademik kapasitesi ile Şehitkamil Belediyesi'nin saha deneyimi ve imkânlarının eşgüdümlü çalışması halinde şehrin gelişimine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Tarım, enerji, endüstri ve dijital dönüşüm gibi teknoloji odaklı alanlarda ortak çalışma modelleri, öğrencilerin saha deneyimi kazanmasını sağlayacak staj ve uygulama projeleri ele alındı.

Öğrenci projeleri ve gençlik desteği:

Yılmaz, kampüs turu sırasında öğrenciler tarafından hazırlanan teknolojik proje ve ürünlerin sergilendiği stantları gezerek gençlerin projelerini yerinde inceledi. Projelerin amaçları, çalışma prensipleri ve geliştirme süreçleri hakkında bilgi alan Yılmaz, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki üretkenliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Gençlerimizin her zaman yanındayız ifadesiyle, belediyenin gençlerin fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duydukları desteği sağlama kararlılığı öne çıktı.

Başkan Yılmaz, öğrencilerle tek tek sohbet ederek onların hedeflerini ve beklentilerini dinledi; emek ve gayretin önemine dikkat çekti. Gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin ülkenin geleceği açısından taşıdığı değeri vurgulayarak, üretimi, araştırmayı ve yenilikçi fikirleri teşvik eden her çalışmaya destek vereceklerini belirtti.

Ziyaretin ardından taraflar, ortak proje imkanlarını genişletmeye yönelik çalışmalara hız vereceklerini ve Şehitkamil’de gençlerin fikir ürettiği, kendilerini geliştirdiği tüm alanlarda desteğin süreceğini kaydetti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET EDEREK REKTÖR PROF. DR. ŞEHMUZ DEMİR VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.