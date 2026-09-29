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Şehitkamil’den otizmli çocuklara kapsamlı yaşam alanı taahhüdü

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Otizm Vakfı Okulu inşaatını Neslihan Çeber ile inceledi; proje 10 bin m2 arsa üzerinde 150 çocuğa hizmet verecek.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 18:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil’den otizmli çocuklara kapsamlı yaşam alanı taahhüdü

Şehitkamil’den otizmli çocuklara kapsamlı yaşam alanı taahhüdü

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber’in eşi Neslihan Çeber ile birlikte yapımı devam eden Gaziantep Otizm Vakfı Okulu inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyarette yetkililerden projenin geldiği aşama hakkında bilgi alan Yılmaz, merkezin tamamlandığında otizmli çocuklar ve aileleri için sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde bir yaşam alanı olacağını vurguladı.

projenin kapsamı:

Yetkililerden alınan bilgiye göre proje, Şehitkamil Belediyesi tarafından tahsis edilen 10 bin metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Tamamlandığında merkez, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra spor, oyun ve sosyal etkinlik alanlarıyla 150 çocuğa hizmet verecek şekilde planlandı. Projenin hedefi, otizmli bireylerin akademik gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda fiziksel ve sosyal becerilerini destekleyecek kapsamlı bir yapı oluşturmak.

yerel destek ve hedefler:

Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Otizm Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje, belediyenin arsa tahsisiyle somut bir destek aldı. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yılmaz, merkezin sadece eğitim verilen bir kurum olmayacağını; çocukların kendilerini ifade edebileceği, sosyalleşebileceği ve yeteneklerini geliştirebileceği bir ortam sunacağını belirtti.

başkanın mesajı:

Yılmaz, proje hakkında yaptığı değerlendirmede, "Tamamlandığında burada 150 çocuğumuzu ağırlayacağız. Spor ve sosyal komplekslerde çocuklarımız oyunlar oynayacak, öğrenecek ve sosyalleşecek. Otizmli bireylerimizin hayatına dokunacak, ailelerine umut olacak, toplumsal farkındalığı güçlendirecek bir yaşam alanı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca belediye olarak çocukların ve ailelerin hayatına dokunan hizmetlere önem verdiklerini belirterek, "Çünkü her birey değerlidir. Her çocuk eşsizdir" dedi.

İnşaatın devam ettiği alanda yapılan inceleme, projenin Gaziantep açısından önemli bir boşluğu dolduracağı ve ailelere yönelik destek ağını güçlendireceği beklentisini pekiştirdi. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda merkezin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki otizmli bireylerin erişimine açık, çok yönlü bir hizmet noktası oluşturulması hedefleniyor.

YILMAZ’DAN GAZİANTEP OTİZM VAKFI OKULU’NA ZİYARET

YILMAZ’DAN GAZİANTEP OTİZM VAKFI OKULU’NA ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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