etkinlik detayları:

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte polis ekipleri, çocuklar, öğretmenler ve şehit yakınları yer aldı.

amaç ve mesaj:

Etkinlik, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak ve milli değerleri hatırlatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar, 'Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes' sloganıyla fidanları toprakla buluşturdu. Dikilen fidanlar şehitlere adandı.

toplumsal boyut ve katılım:

Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlik hem anma hem de çevre bilinci vurgusu yaptı; polis ile vatandaşların ortak çalışmasıyla sembolik bir dayanışma gösterildi.

MERSİN’DE POLİS EKİPLERİ, ÇOCUKLAR, ÖĞRETMENLER VE ŞEHİT YAKINLARININ KATILIMIYLA ŞEHİTLERİN HATIRASINI YAŞATMAK AMACIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.