Anma programının detayları:

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen anma programının 275’incisi EMŞAV Samsun Vakıf Binası’nda gerçekleştirildi.

Programda, kasım ayında şehit olan Ahmet Özdemir, Hüsamettin Şahin, Yusuf Ceylan, Recep Çakmak, Mustafa Erken, Salim Şahin ve Rıfat Sezgin başta olmak üzere tüm şehitler dualarla anıldı. Ayrıca hayatını kaybeden gaziler ve yakınları da rahmet ve dualarla yad edildi.

Başkan Bilal Erim'in konuşması:

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, geleneksel olarak her ay düzenledikleri anma programının 275’incisini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Erim, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın ve onları unutmamanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak programa katılanlara teşekkür etti.

Törenin kapanışı:

Anma programı, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için yapılan duaların ardından sona erdi.

EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI (EMŞAV) KARADENİZ BÖLGE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMININ 275'İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.