Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Şehitlik anıtlarının düzenli bakımı için kurumlar protokol imzaladı

Afyonkarahisar'da Bölge Müdürlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü, şehitliklerdeki anıtların düzenli bakım ve onarımını yürütecek protokole imza attı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şehitlik anıtlarının düzenli bakımı için kurumlar protokol imzaladı

Protokol imza töreni:

Afyonkarahisar'da, şehitliklerdeki anıtların bakım ve onarımlarını düzenlemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Bölge Müdürü Kemal Can ile Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından imza altına alındı.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

Metinde, Başkomutan Tarihi Millî Park Müdürlüğü sınırları içinde yer alan anıt, şehitlik, müze ve benzeri tarihi alanların bakım ve onarımlarının kurumlar arası koordinasyonla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın öncelikleri arasında bu alanların korunması, bakımın sürekliliğinin sağlanması ve mirasın gelecek nesillere aktarılması bulunuyor.

Uygulama ve sorumluluk dağılımı:

Protokol kapsamında yapılacak işler, kurumlar arasında paylaşılacak; bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetlenmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımın, tarihi ve anıtsal değerlerin korunmasında koordinasyonu artırması ve bakım standartlarını yükseltmesi bekleniyor.

Yetkililer, imzalanan protokolün şehitliklerin korunması ve toplum hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti ve çalışmaların planlı biçimde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ŞEHİTLİKLERDE BULUNAN ANITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASINA YÖNELİK BÖLGE...

AFYONKARAHİSAR'DA ŞEHİTLİKLERDE BULUNAN ANITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASINA YÖNELİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. (İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL ALTINKAYNAK SOLDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli İdman Yurdu 1959'da istifa çağrısı yönetim üzerinde etkili oldu

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü