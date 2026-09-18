Şehitlik anıtlarının düzenli bakımı için kurumlar protokol imzaladı

Protokol imza töreni:

Afyonkarahisar'da, şehitliklerdeki anıtların bakım ve onarımlarını düzenlemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Bölge Müdürü Kemal Can ile Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından imza altına alındı.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

Metinde, Başkomutan Tarihi Millî Park Müdürlüğü sınırları içinde yer alan anıt, şehitlik, müze ve benzeri tarihi alanların bakım ve onarımlarının kurumlar arası koordinasyonla gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın öncelikleri arasında bu alanların korunması, bakımın sürekliliğinin sağlanması ve mirasın gelecek nesillere aktarılması bulunuyor.

Uygulama ve sorumluluk dağılımı:

Protokol kapsamında yapılacak işler, kurumlar arasında paylaşılacak; bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetlenmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımın, tarihi ve anıtsal değerlerin korunmasında koordinasyonu artırması ve bakım standartlarını yükseltmesi bekleniyor.

Yetkililer, imzalanan protokolün şehitliklerin korunması ve toplum hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti ve çalışmaların planlı biçimde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

AFYONKARAHİSAR'DA ŞEHİTLİKLERDE BULUNAN ANITLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASINA YÖNELİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI. (İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL ALTINKAYNAK SOLDA)