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Şehzadeler'de altyapı önceliği: içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gündemde

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının ihtiyaçları ve koordinasyonunu ele aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Elif Demir

Şehzadeler'de altyapı önceliği: içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gündemde

şehzadeler ve maski yetkilileri bir araya geldi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç'ı ziyaret ederek ilçenin altyapı önceliklerini görüştü. Toplantıda içme suyu hatları, kanalizasyon sistemi ve yağmursuyu yönetimi gibi temel hizmetlerin güçlendirilmesi konusu ana gündem maddesini oluşturdu.

altyapı yatırımlarında koordinasyon ve devam eden çalışmalar:

Görüşmede, ilçede halihazırda yürütülen çalışmaların durumu değerlendirilirken, içme suyunun sağlıklı ve kesintisiz şekilde sağlanmasına yönelik önlemler ele alındı. MASKİ ile belediye arasındaki işbirliğinin artırılmasının, hat yenileme ve bakım programlarının etkin yürütülmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ve ağ kapasitesinin iyileştirilmesi sayesinde uzun vadeli hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

vatandaş talepleri ve planlanan projeler:

Toplantıda, mahallelerden gelen talepler ve sahada tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar paylaşıldı. Yağmurlu havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yağmursuyu drenaj ve ıslah projelerinin önemi öne çıktı. Taraflar, bu çalışmaların önceliklendirilmesi ve uygulanması sürecinde koordinasyon ile kaynakların etkin kullanımına dikkat edileceği konusunda mutabık kaldı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Hakan Şimşek'e teşekkür etti. Görüşme, ilçe altyapısının iyileştirilmesine yönelik somut adımlar atılması kararıyla sonlandı ve planlanan projelerin hayata geçirilmesi için ilgili birimler arasında iletişimin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK (SOLDAKİ), MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ’I (SAĞDAKİ)...

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK (SOLDAKİ), MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ’I (SAĞDAKİ) ZİYARET EDEREK İLÇENİN İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ALTYAPISINA İLİŞKİN İHTİYAÇLARINI GÖRÜŞTÜ. TOPLANTIDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR, VATANDAŞLARIN TALEPLERİ VE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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